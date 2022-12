Tesla создала беспроводное зарядное устройство вашей мечты, всего лишь за смешные $300 – почти как Cybertruck

В Tesla решили, что в мире слишком мало беспроводных зарядок для телефонов, они имеют скучный дизайн и на них нет логотипа компании – и представили собственное зарядное устройство. Платформа с впечатляющей мощностью в 15 Вт (которая питается через USB Type-C от блока питания на 65 Вт – намек вы поняли) может заряжать не один, а целых три телефона. По сотне долларов за каждый – ее можно приобрести всего за $300.

Основным достоинством Wireless Charging Platform от Tesla, должно быть, является внешность, «вдохновленная угловатым дизайном и металлическим стилем Cybertruck». Это звучит здорово, если у вас есть Tesla Cybertruck и нужен стильный аксессуар (пока ни у кого нет). Или вы фанат Илона Маска и всех его замечательных проделок в уходящем году. Хотя кому-то могут вспомнится гротескные формы, которые производители придавали игровым ноутбукам еще несколько лет назад (потом их дизайнеры, должно быть, перекочевали к производителям игровых роутеров, а в конце пути их приютила Tesla).

По-видимому, зарядное устройство создано для того, чтобы его трогать: алюминиевый корпус, поверхность из алькантары (ощущение микрофибры, похожей на замшу) и съемная магнитная подставка, которая или лежит горизонтально, или лежит под углом. Да, у вас не всегда получится посмотреть на экраны ваших трех заряжающихся телефонов из удобного положения – делать это лучше сверху, гордо взирая на свое приобретение. В остальном площадка для зарядки действительно удобна – с поддержкой FreePower телефоны, наушники и другие заряжающиеся без проводов гаджеты можно располагать на ней как угодно.

Если вы прочитав данную новость сразу захотели купить Wireless Charging Platform – у вас не выйдет: продажи начнутся лишь в феврале. Или может быть несколько позже, учитывая сроки выхода Tesla Cybertruck. Пока ждете, прочтите эту новость на Engadget – смеялись всей редакцией. Вот ее начало:

This is a wireless phone charger that holds not one, not two, but three entire phones! And charges them wirelessly! Tesla makes it! For just $300! Shut up and take my money! Are you kidding me?! This is phenomenal!

Janet! Hey Janet, get my wallet! It’s on the nightstand!