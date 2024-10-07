Alien: Isolation получит продолжение — разработчики анонсировали сиквел культовой игры ужасов

Creative Assembly Британская компания-разработчик видеоигр, основанная в 1987 году. Студия получила мировую известность благодаря серии стратегических игр Total War и хоррор-игре Alien: Isolation. С 2005 года Creative Assembly является дочерней компанией Sega. взялась за создание продолжения культовой игры ужасов Alien: Isolation. Разработчики сделали это заявление в честь 10-летия выхода оригинальной игры.

Эл Хоуп, креативный директор Creative Assembly, сообщил: «Мы услышали ваши сигналы бедствия. От имени команды я рад подтвердить, что сиквел Alien: Isolation находится на ранней стадии разработки».

Оригинальная Alien: Isolation увидела свет в 2014 году и получила восторженные отзывы критиков и геймеров. Игра стала одной из лучших адаптаций франшизы Alien («Чужой») в видеоиграх.

Главная героиня игры — Аманда Рипли, дочь Эллен Рипли. Сюжет разворачивается через 15 лет после событий первого фильма «Чужой». Аманда пытается выяснить, что произошло с ее матерью.

Успех Alien: Isolation связывают с акцентом на атмосфере страха и тревоги. Вместо прямых стычек с ксеноморфами, игрокам приходится выполнять задания, избегая встреч с чужими. В игре используются классические для франшизы устройства: детекторы движения и огнеметы.

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Франшиза «Чужой» переживает возрождение. «Чужой: Ромул» — недавняя кинопремьера, которая вернула франшизу к ее корням: выживание в замкнутом пространстве, полном ужасов.

В следующем году ожидается премьера сериала по вселенной «Чужого». Шоураннером проекта стал Ноа Гоули, известный по работе над сериалом «Фарго».

Источник: The Verge