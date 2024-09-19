«Когда увидите, запрете дверь»: сериал «Чужой» изменит внешность ксеноморфа, но с уважением

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Десятилетиями ксеноморф из кинофраншизы «Чужой» пугал зрителей, но, несмотря на вариации, в основном имел тот же вид. В телесериале будут большие изменения.

Выход сериала «Чужой: Земля» изменит некоторые привычные визуальные черты пришельца. Но создатель шоу Ной Хоули говорит Deadline, что культовые элементы внешности не будут нарушены:

«Есть что-то в том, чтобы увидеть ксеноморфа на диких просторах Земли своими глазами. Это действительно захватывающе думать о том, что он действует здесь, среди нас, поэтому я не могу сказать, при каких обстоятельствах вы увидите его, но когда увидите — той ночью вы закроете свою дверь», — нагнетает Хоули.

Хоули не вдается в подробности внешности ксеноморфа, но рассказывает, что останется неизменным и что будет другим в «Чужом».

«Мне было очень интересно по-настоящему общаться с существом, добавить некоторые собственные мысли в дизайн, не касаясь силуэта, потому что это священно. Но некоторые из элементов, как мы знаем, независимо от того, кто является хозяином, сообщают, кем является существо. Я просто хотел немного поиграть, чтобы сделать это настолько страшным, насколько оно должно быть», — объяснил Хоули.

События сериала «Чужой: Земля» разворачиваются за 30 лет до оригинального фильма «Чужой» 1979 года, он выйдет в 2025 году на Hulu. Согласно синопсису, Сидни Чендлер играет молодую женщину, которая делает «судьбоносное открытие», ведущее ее на путь столкновения с «самой большой угрозой для планеты». Также в шоу сыграют Алекс Лотер, Сэмюэл Бленкин и Тимоти Олифант.

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