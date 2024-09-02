«Чужой: Ромул» стал вторым самым богатым фильмом франшизы — уступил по кассе лишь «Прометею»

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Новый «Чужой» стал хитом в прокате, обеспечив себе второе место в общем рейтинге заработков франшизы.

По данным Screen Rant, сейчас общая касса «Чужой: Ромул» достигла $283,5 млн, что позволило ленте подвинуть со второго места «Чужой: Завет» 2017 года с $240 млн. Бесспорный лидер серии — все еще «Прометей» с $403 млн (он так же лидирует по дебютным заработкам, тогда как в «Ромула» и там второе место).

Несмотря на то, что «Чужой: Ромул» не добрался до первого места, общий результат можно считать потрясающим, еще и учитывая то, что производство фильма обошлось в скромные $80 млн (у «Прометея», для сравнения, бюджет достигал $130 млн — и это в 2012 году).

«Чужой: Ромул» — это седьмой фильм основной серии (девятый с учетом кроссоверов «Чужой против Хищника») и первая лента, вышедшая после «Чужой: Завет» 2017 года. В последней выступил режиссером сам Ридли Скотт, однако после неудачи в прокате уступил место Феде Альваресу для постановки нового фильма. Сюжет ленты «Чужой: Ромул», которая рассказывает о молодых людях, пытающихся выжить на заброшенной космической станции, разворачивается между событиями «Чужого» (1979) и «Чужих» (1986).

На Rotten Tomatoes фильм получил довольно приличные оценки: 80% от критиков и 86% от зрителей. В рецензиях отмечали яркие спецэффекты, качественное звуковое оформление и хвалили актерский состав, впрочем, иногда режиссера Феде Альвареса обвиняли в отсутствии «искры оригинальности».

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Раздел Кино выходит при поддержке ?

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