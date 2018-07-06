Alieno Arcanum — болгарский электрический гиперкар с 24 двигателями мощностью 5200 л.с., максималкой 500 км/ч, батареей на 180 кВтч и ценником 1,5 млн евро

Основанная в 2015 году болгарская компания Alieno представила электрический гиперкар Arcanum, который выглядит как тюнинговая версия Lamborghini Aventador. Топовая версии этой модели располагает 24(!) электродвигателями суммарной мощностью 5221 л.с. (3840 кВт), моментом 8880 Нм, максимальной скоростью 488 км/ч (303 миль/ч) и ценником в 1,5 млн евро.

Название своего первенца создатели объясняют следующим образом Alieno — «инопланетный», от итальянского Alien и Arcanum «секрет секретов» на латыни. По их словам, это первый в своем роде двухдверный двухместный «электромобиль из будущего», который отличается наличием «инопланетных технологий». К примеру, система помощи водителю ADAS содержит 17 камер, лидар, 8 радаров, 16 ультразвуковых сенсоров и т.д.

Электромобиль построен по схеме «direct drive electric powertrain», которая позволяет подключить от 3 до 6 электродвигателей на каждое колесо. Соответственно, начальная версия модели содержит 12, а топовая — 24 отдельно управляемых электродвигателя. Электрогиперкар Alieno Arcanum предлагается в четырех версиях: RP5 с мощностью 5221 л.с. (3893 кВт) и моментом 8800 Нм, RP4 — 4,351 л.с. (3244 кВт) / 7400 Нм, RP3 — 3481 л.с. (2596 кВт) / 5920 Нм и RP2 — 2610 л.с. (1946 кВт) / 4400 Нм, где RP обозначет «Raw Power», а число — примерное количество тысяч лошадиных сил. Интересно, что разработчики пока не озвучивают время разгона до 100 км/ч, но уверяют, что максимальная скорость лишь немного не дотянет до 500 км/ч.

Каждая из четырех версий электромобиля будет доступна в трех модификациях STR (Street), TRC (Track) и RCE (Race), то есть для дорог общего пользования, закрытых треков и официальных гонок соответственно. Базовые спецификации у всех модификаций идентичные, они отличаются только списком опций и оборудования, необходимых для их условий эксплуатации. По заказу клиента инженеры компании могут подготовить вариант для любых соревнований, включая топовую категорию LMP1 для «24 часов Ле-Мана» или FIA World Endurance Championship.

Гибридная батарея гиперкара включает литий-полимерные аккумуляторы и суперконденсаторы, она предлагается в трех вариантах: SBP (Street Battery Pack) на 180 кВтч, TBP (Track Battery Pack) — 120 кВтч и RBP (Race Battery Pack) — 60 кВтч. При этом максимальный вариант обеспечит дорожной версии весом 2880 кг до 1020 км (634 миль) запаса хода, а минимальный — снизит вес до 1620 кг для большей динамики в гонках.

Поддерживается как стандартная зарядка на 22 кВт, так и скоростные варианты 350 кВт DC Combo (CCS) / 400 кВт DC CHAdeMO от которых батарея SBP полностью заряжается за 30 минут, TBP — за 20 минут, RBP — за 10 минут. Для особо требовательных клиентов предлагаются специальные станции ALIENO DC с мощностью 900 кВт для блока RBP, 1800 кВт для TBP и 2700 кВт для SBP, которые способны зарядит вышеперечисленные батареи за 3,2 минуты с 0 до 80% или за 4 минуты с 0 до 100%.

Модель Alieno Arcanum также получила «роботизированную» подвеску и активную аэродинамику, которая помогает не только устойчиво удерживать курс на высоких скоростях, но и быстро тормозить. Кстати, система торможения содержит сразу три системы — классическую гидравлическую, электромагнитную рекуперативную и аэродинамическую, как у самолетов (опционально доступен даже тормозной парашют).

Производитель отметил, что каждый экземпляр Alieno Arcanum будет собираться вручную под конкретного клиента, который уже может выбирать соответствующие варианты и опции на странице предзаказа. Начальная версия RP2 стоит 750 тыс. евро, RP3 — 1 млн евро, RP4 — 1,25 млн евро и RP5 — 1,5 млн евро. Время выполнения заказа — от 18 до 30 месяцев в зависимости от версии и количества выбранных опций.

Источник: Alieno, Motor1