Amazon показала новых роботов для автоматизации работы на своих складах





4 июня стартовала первая конференция Amazon re:MARS, посвящённая искусственному интеллекту, машинному обучению, робототехнике и космосу. В ней уже приняли участие Роберт Дауни-младший со своим проектом по очистке планеты от мусора с помощью нанотехнологий, Марк Райберт из Boston Dynamics и Морган Поуп из Disney Research. Сама Amazon в очередной раз рассказала о собственных разработках в области робототехники.

Вице-президент Amazon Брэд Портер воспользовался случаем, чтобы продемонстрировать пару новых роботов, разработанных компанией для ускорения автоматизации в центрах обслуживания клиентов. Один из них – это обновлённый Xanthus, который относится к серии основных роботов компании, используемых ритейлером с момента приобретения Kiva Systems в 2012 году.

Его ключевым элементом является модульность. Универсальная платформа позволяет команде инженеров разрабатывать специализированную технику для различных операций на складах. Amazon планирует на днях показать роботов Xanthus Sort Bot и Xanthus Tote Mover, отвечающих за сортировку и перемещение коробок.

«Мы постоянно тестируем новые решения в робототехнике, которые повышают безопасность, качество, скорость доставки и общую эффективность наших операций. Наши новые устройства Pegasus способствуют уменьшению ошибок при сортировке, сокращению случаев повреждения товара и ускорению сроков его поставки. Семейство роботов Xanthus предлагает инновационный дизайн, позволяющий инженерам разрабатывать разные решения на основе одной и той же аппаратной базы за счёт добавления новых функциональных возможностей», – заявил представитель Amazon.

Ещё одна новинка – роботизированная система Pegasus. Эти роботы предназначены для сортировки и перемещения отдельных пакетов и будут работать с той же производительностью, что и роботы Kiva, которые в настоящее время перемещаются по огороженной территории с большими стеллажами. На текущий момент уже развёрнуто 800 единиц Pegasus на нескольких складах Amazon.

Ранее в этом году компания сообщила, что уже развернула 100 тыс. роботизированных систем в более чем 25 центрах обслуживания по всей территории США, что является важной частью стратегии Amazon по ускорению поставок товара. Теперь компания объявила, что увеличила их количество до 200 тыс. по всему миру.

Источник: Techcrunch