Новости Технологии 14.03.2024 в 11:07 comment views icon

Amazon предлагает продавцам на основе его сайта сгенерировать продуктовую страницу с помощью искусственного интеллекта

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Юрій Орос

Автор новостей

Amazon предлагает продавцам на основе его сайта сгенерировать продуктовую страницу с помощью искусственного интеллекта

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Продавцы на Amazon вскоре смогут создавать страницы товаров автоматически с помощью искусственного интеллекта. Маркетплейс выпускает новую генеративную функцию искусственного интеллекта, которая берет информацию с внешнего сайта продавца, а затем генерирует страницу товара на Amazon с письменным описанием и изображениями.

Цель — помочь продавцам сократить время, необходимое для переноса товара с другого веб-сайта на Amazon.

— Мэри Бет Вестморленд, вице-президент Amazon по вопросам работы с международными торговыми партнерами.

Amazon предлагает продавцам на основе его сайта сгенерировать продуктовую страницу с помощью искусственного интеллекта
ИИ Amazon будет анализировать сайт по ссылке, чтобы генерировать страницы с товарами.

Amazon предупреждает продавцов, что если они решили вставить URL-адрес для создания страницы товара, они должны быть владельцем, правообладателем или иметь лицензию на использование содержимого ссылки.

Эта функция будет доступна для американских продавцов в течение ближайших недель, передаёт The Verge. Продавцы уже пользуются инструментами искусственного интеллекта, которые запустила Amazon. Например, услуга Amazon по генерации текстов для товаров с искусственным интеллектом показывает, что почти 80% пользователей используют сгенерированные искусственным интеллектом списки с незначительным редактированием человеком.

Для продавцов Amazon также выпустил инструменты искусственного интеллекта для создания фотографий и текстов для объявлений о товарах. Для покупателей Amazon представил Rufus, чат-бота с искусственным интеллектом, который отвечает на вопросы покупателей о товарах, предлагает похожие товары и сравнивает модели.

Раздел Технологии выходит при поддержке Favbet Tech

Favbet Tech – это IT-компания со 100% украинской ДНК, которая создает совершенные сервисы для iGaming и Betting с использованием передовых технологий и предоставляет доступ к ним. Favbet Tech разрабатывает инновационное программное обеспечение через сложную многокомпонентную платформу, способную выдерживать огромные нагрузки и создавать уникальный опыт для игроков. IT-компания входит в группу компаний FAVBET.

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