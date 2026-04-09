Зачем Intel сделала Gaming Support для видеокарты за $949, которую невозможно купить для игр

Intel выпустила очередной драйвер для видеокарт Arc — и самое заметное обновление касается Arc Pro B70 и Arc Pro B65. Компания не просто добавила поддержку этих GPU, а отдельно прописала для них «Gaming Support». И тут есть о чем поговорить.





Чип G31 в сердце Arc Pro B70 изначально проектировался именно для геймеров. Годами в сети ходили слухи об Arc B770 на базе G31 — видеокарте, которая должна была бы занять место в среднем игровом сегменте. Но к моменту, когда Intel наконец-то вывела G31 на рынок, внутри индустрии изменилось очень многое: кризис памяти, бум ИИ, смещение приоритетов.

В итоге G31 получил 32 ГБ видеопамяти — гораздо больше, чем нужно любой игровой карте в разумном ценовом диапазоне — и цену от $949. Позиционирование — для тех, кто хочет запускать локальные ИИ-модели и не готов платить за NVIDIA RTX Pro 4000 Blackwell около $1 800, которая при более высокой цене предлагает лишь 24 ГБ памяти.

Сколько усилий Intel вложила в полировку именно игровой производительности B70 — непонятно. Значительная часть этой работы в любом случае пересекается с драйверными оптимизациями для игровых карт на той же архитектуре Xe2 — в частности Arc B580 с чипом G21. Но для G31 требуются и специфические настройки: если у B580 чип G21 имеет 20 ядер Xe2 на 192-битной шине, то G31 насчитывает 32 ядра Xe2 на 256-битной шине.





На бумаге G31 мощнее G21 более чем на 50%. Проблема в том, что даже такого отрыва, пожалуй, недостаточно для уровня производительности RTX 4070 — RTX 5070, на который в свое время рассчитывали от Arc B770. RTX 5070 в среднем на 85% быстрее Arc B580 в наборе игр. Даже в теоретическом сценарии идеального масштабирования ядер Xe2 G31 не догонит RTX 5070 в играх.

Есть еще один аргумент. Площадь кристалла G31 составляет 378 мм² против 263 мм² у чипа GB205 в RTX 5070. G31 заметно дороже в производстве — и при этом медленнее. Именно так идея игровой Arc B770 рассыпалась, а Arc Pro B70 вышла за $949 для ИИ-аудитории. Жаль — но математика говорила сама за себя.

Источник: PC Gamer