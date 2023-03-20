Amazon увольняет еще 9 000 сотрудников – следом за 18 000 уволенных до конца января

CEO Amazon Энди Джесси объявил об увольнении еще 9000 сотрудников компании. Сокращение произойдет в ближайшие недели и в первую очередь затронет Amazon Web Services, отдел человеческих ресурсов, рекламы и обслуживания стриминга Twitch.

Увольнениям в Amazon предшествовал массовый набор сотрудников в годы COVID. В прошлом месяце компания завершила масштабное сокращение, в результате которого потеряли работу 18 000 человек. Прошедшая волна увольнений затронула отделы рекрутинга и управления персоналом, розничную торговлю и отдел устройств.

В конце декабря в Amazon работало 1,54 млн человек по всему миру. Подавляющее большинство их – почасовые работники, которые упаковывают и отгружают товары на складах. До того как в ноябре начался первый раунд увольнений, в компании работало около 350 тыс. постоянных сотрудников.

Джесси отметил, что последние сокращения произошли после того, как команды завершили очередной этап ежегодного процесса планирования. Он сказал, что за последние несколько лет большинство предприятий Amazon значительно пополнили свои ряды.

«Основной принцип нашего ежегодного планирования в этом году заключался в том, чтобы быть более компактным, но при этом позволять нам по-прежнему активно инвестировать в ключевой долгосрочный пользовательский опыт, который, по нашему мнению, может значительно улучшить жизнь клиентов и Amazon в целом», – добавил CEO компании.

По его словам, сейчас цель Amazon состоит в том, чтобы команды, которые ожидают сокращений, ко второй половине апреля определить, какие позиции следует ликвидировать.

Источник: Bloomberg