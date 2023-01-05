Amazon уволит более 18 000 работников — это крупнейшее сокращение за всю историю компании

Сокращения в Amazon превышают предыдущие прогнозы и составляют около 5% всего корпоративного персонала компании и 1,2% от общего количества работников (1,5 млн человек по состоянию на сентябрь 2022 года).

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Это также самый большой показатель сокращений на фоне нынешнего спада в технологической отрасли и самый масштабный для самой компании за всю историю ее существования. (Компания сократила 1500 рабочих мест в 2001 году во время крушения доткомов, что в то время составило 15% ее персонала. А также уволила несколько сотен корпоративных сотрудников в начале 2018 года, после очередного периода быстрого расширения).

В ноябре в Amazon заявили, что начинают волну сокращений, которая коснется работников, вовлеченных в производство устройств, подбор персонала и розничные операции. The Wall Street Journal сообщал, что в общей сложности будет уволено около 10 000 человек, и тысячи из них уже покинули компанию в прошлом году.

Однако сейчас стало известно, что общее количество уволенных работников составит 18 000 человек, и с ними простятся в ближайшие недели. В среду исполнительный директор Amazon Энди Джесси прокомментировал сокращение в блоге:

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«В прошлом Amazon пережила неопределенные и сложные экономические условия, это ожидается и дальше».

Джесси добавил, что большая часть увольнений охватит розничную торговлю и отрасль найма, работникам сообщат о сокращении позже в январе.

Доходы Amazon стремительно росли во время пандемии Covid-19, поскольку люди активно пользовались онлайн-магазинами. Стремительное вовлечение в различные бизнесы Amazon — от электронной коммерции до продуктовых магазинов и облачных вычислений — способствовало росту компании. Чтобы не отставать от спроса, Amazon удвоила свою логистическую сеть и наняла сотни тысяч сотрудников.

Когда спрос начал падать, а клиенты вернулись к обычному шопингу, Amazon инициировала масштабный пересмотр расходов. Весной и летом компания закрыла офлайн-магазины и бизнес-подразделения, такие, как Amazon Care. Позже компания перестала нанимать новых работников.

Многие технологические компании движутся похожим путем, из-за спада экономики. Согласно подсчетам, опубликованным на Layoffs.fyi — увольнение более 18 000 сотрудников Amazon станет самым большим сокращением в технологических компаниях за последние несколько месяцев.

Ранее Meta заявила, что сократит более 11 000 работников или 13% своего персонала. В среду американская компания, разработчик одноименной CRM-системы Salesforce сообщила, что увольняет 10% своей рабочей силы. Исполнительный директор Марк Бениофф сказал, что они наняли слишком много людей, поскольку доход резко возрос в начале пандемии.

«Я беру за это ответственность», — добавил Бениофф.

Источник: WSJ