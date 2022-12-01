Amazon Web Services оказывает поддержку Украине в размере $75 млн

Як повідомляє Міністерство цифрової трансформації України, Михайло Федоров та Директор з питань державної трансформації Amazon AWS Ліам Максвелл обговорили співпрацю в напрямі розвитку хмарних технологій в Україні та поточних потреб цифрової держави.

Зазначається, що з метою підтримки України Amazon Web Services виділяє $75 млн. Ці кошти будуть спрямовані на послуги з міграції державних реєстрів, інших важливих для функціонування держави баз даних до хмарного середовища AWS. Також частину коштів спрямують на гуманітарну допомогу та техніку, за допомогою якої українські діти мають змогу продовжувати освітній процес.

У 2021 році Мінцифра підписала з Amazon AWS Меморандум про співпрацю. Цьогоріч сторони продовжили своє партнерство ще й на 2023 рік. Вважається, що продовження співпраці стимулюватиме розвиток хмарних технологій у державних установах і на підприємствах.

Крім того, Amazon ще займається й освітньою роботою. Компанія влаштовує безоплатні освітні курси та сертифікація AWS для українців. Пілотний проєкт ITSkills4U вже зібрав 11 тис. українців, охочих навчитися ІТ-професіям.