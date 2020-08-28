Amazon заказала у Mercedes 1800 электрических грузовых фургонов eVito и eSprinter. Их начнут использовать для доставок в Европе уже в 2020 году





Почти год назад американский интернет-гигант Amazon заказал у стартапа Rivian 100 тыс. электрических фургонов для доставки заказов, однако первые прототипы этой модели выйдут на дороги только в следующем году. Чтобы ускорить процесс электрификации своего автопарка Amazon решил приобрести уже готовые электрофургоны Mercedes-Benz, при этом они начнут развозить заказы в Европе уже в текущем году.

Компания Mercedes-Benz уже назвал этот заказ коммерческих электромобилей крупнейшим в своей истории. Всего в рамках сделки будет поставлено 1800 электрофургонов, из которых 600 штук составят среднеразмерные eVito и еще 1200 — более крупные eSprinter.

Электрофургон Mercedes-Benz eSprinter отличается допустимой полной массой 3500 кг и высокой крышей, что позволяет перевозить габаритные грузы (11 м³). Электродвигатель с мощностью 85 кВт и крутящим моментом 295 Нм приводит в движение переднюю ось.

Заказчик может выбрать два варианта батарей, при этом Amazon выбрал более емкую на 47 кВтч (55 кВтч полная емкость) с запасом хода до 168 км при загруженности 891 кг. Скоростная зарядка позволяет зарядить батарею с 10% до 80% всего за 25 минут. Собирается модель на фабрике в Дюссельдорфе (Германия).

В свою очередь более компактная модель Mercedes-Benz eVito больше подходит для городской доставки в пределах последней мили. В этом фургоне используется аналогичный электродвигатель 85 кВт / 295 Нм с ограничением скорости на отметке 80 км/ч, но менее емкая батарея на 35 кВтч (41 кВтч полная емкость), которой хватает на запас хода от 150 до 184 км (в зависимости от загрузки и манеры езды).

На полную зарядку батарей от домашней/офисной зарядки уходит шесть часов, что идеально подходит для ночной парковки. Отметим, что данная модель также доступна в пассажирской версии Mercedes-Benz eVito Tourer с запасом хода 420 км и поддержкой скоростной зарядки. Собирается модель на фабрике в Витории (Испания).

Таким образом немецкий автопроизводитель присоединился к инициативе Amazon Climate Pledge, в рамках которой компания обязуется использовать только возобновляемые источники энергии начиная с 2030 года, а к 2040 году полностью прекратить углеродные выбросы в окружающую среду.

Источник: Electrek, Daimler