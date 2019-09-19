Amazon заказала у Rivian 100 тыс. электрических фургонов для доставки заказов и обещает к 2030 году стать на 100% «зеленой» компанией

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Глава Amazon Джефф Безос официально заявил, что его компания заказала американскому стартапу Rivian 100 тысяч электрических фургонов для доставки заказов. Решение было принято в рамках масштабного плана Amazon по борьбе с изменением климата, согласно которому она обязуется использовать только возобновляемые источники энергии начиная с 2030 года, а к 2040 году полностью прекратить углеродные выбросы в окружающую среду.

Это будет совершенно новая модель, разработанная специально под требования Amazon. Прототип электрофургона Rivian начнет испытания уже в следующем году, первые коммерческие модели выедут на дороги в 2021 году, а все 100 тысяч электромобилей Безос надеется получить не позднее 2024 года.

Старший вице-президент Amazon Дэйв Кларк опубликовал в twitter рендер данной модели, технические характеристики модели пока не озвучиваются.

Our fleet is Electrifying! Thrilled to announce the order of 100,000 electric delivery vehicles – the largest order of electric delivery vehicles ever. Look out for the new vans starting in 2021. pic.twitter.com/y5qYpuy2WP — Dave Clark (@davehclark) September 19, 2019

Напомним, что на данный момент американский стартап Rivian представил (но еще не начал продавать) всего две модели — электрический пикап Rivian R1T и электрокроссовер Rivian R1S с запасом хода до 640 км и ценником от $70 тыс.

Несмотря на это, в эту компанию уже инвестировал $500 млн крупнейший американский автопроизводитель Ford, $350 млн — логистическая компания Cox Automotive и еще несколько сотен милионов долларов — Amazon.

Отметим, что это далеко не первый случай, когда крупные компании используют электромобили для доставки — немецкий почтовый концерн Deutsche Post самостоятельно выпускает электромобили собственной разработки Streetscooter, а британская почтовая служба Royal Mail и американская служба доставки UPS собираются использовать футуристичные электрофургоны Arrival.

Источник: The Verge