Amazon заказала у Rivian 100 тыс. электрических фургонов для доставки заказов и обещает к 2030 году стать на 100% «зеленой» компанией

Глава Amazon Джефф Безос официально заявил, что его компания заказала американскому стартапу Rivian 100 тысяч электрических фургонов для доставки заказов. Решение было принято в рамках масштабного плана Amazon по борьбе с изменением климата, согласно которому она обязуется использовать только возобновляемые источники энергии начиная с 2030 года, а к 2040 году полностью прекратить углеродные выбросы в окружающую среду.

Это будет совершенно новая модель, разработанная специально под требования Amazon. Прототип электрофургона Rivian начнет испытания уже в следующем году, первые коммерческие модели выедут на дороги в 2021 году, а все 100 тысяч электромобилей Безос надеется получить не позднее 2024 года.

Старший вице-президент Amazon Дэйв Кларк опубликовал в twitter рендер данной модели, технические характеристики модели пока не озвучиваются.

Our fleet is Electrifying! Thrilled to announce the order of 100,000 electric delivery vehicles – the largest order of electric delivery vehicles ever. Look out for the new vans starting in 2021. pic.twitter.com/y5qYpuy2WP

— Dave Clark (@davehclark) September 19, 2019