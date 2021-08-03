Amazon запустила систему умных камер для контроля работы водителей, она определяет рейтинг и зарплаты персонала и может стать причиной увольнения





Как и планировалось ранее, компания Amazon внедрила систему «умных» камер, предназначенную для оценки эффективности работы водителей доставки. Система анализирует множество аспектов работы водителя, формирует его «рейтинг безопасности», а также определяет размер заработной платы. Кроме того, карьерный рост сотрудников также зависит от решений данной системы.

Чтобы эффективно отслеживать работу водителей, в автомобилях службы доставки Amazon устанавливается по 4 камеры компании Netradyne. Они фиксируют как соблюдение правил дорожного движения (например, проезд на запрещающий сигнал светофора, превышение скорости, нарушение дистанции между автомобилями, игнорирование знака «STOP»), так и факторы поведения, такие как мимика и жесты. Например, система может выявлять и выносить звуковые предупреждения, когда водитель зевает, смотри на смартфон, занимается «нежелательными разговорами» или проявляет другие признаки «снижения внимания».

За каждое выявленное нарушение нейросеть снижает рейтинг безопасности водителя, добавляя один штрафной балл. Но грубые нарушения, такие как проезд на красный сигнал светофора или игнорирование знака «STOP», приводят к присвоению сразу 10 штрафных баллов. По итогам недели система рассылает руководителям оценочные листы по каждому водителю. В результате, водители с хорошим рейтингом могут получать бонусы, с плохим – штрафы, а при особо низком рейтинге водителя могут уволить.

Некоторые водители посчитали использование такой системы чрезмерным вмешательством компании в частную жизнь и уволились с работы. Те, кто остался, высказывают недовольство из-за не совсем точной работы системы. Например, она может воспринять вибрацию смартфона при проезде по участку плохой дороги в качестве звонка в рабочее время. Кроме того, со временем Amazon повысила требования к рейтингу безопасности. Первоначально средний рейтинг был установлен на уровне 550, но затем повысился до 700. Более того, в то время как компания контролирует соблюдение правил дорожного движения и штрафует за их нарушение, она также устанавливает и дневную норму доставки, а если водители не справляются с ней, им грозит увольнение. Это приводит к тому, что водители не имеют даже нескольких минут свободного времени на справление естественных физиологических потребностей. Потому им приходится справлять малую нужду в бутылки, не покидая сидения водителя.

Источник: The Information