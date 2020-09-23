Американские покупатели электрокроссовера VW ID.4 получат три года бесплатной зарядки в сети Electrify America

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Компании Volkswagen of America и Electrify America подписали соглашение, согласно которому все американские покупатели электрокроссоверов VW ID.4 получат возможность три года бесплатно заряжаться в сети скоростных зарядок Electrify America.

На данный момент эта сеть располагает 470 станциями скоростной зарядки с более чем 2000 разъемами для зарядки, которые обеспечивают мощность заряда до 350 кВт. По данным компании Electrify America, 96% населения США проживает в пределах 200 км (120 миль) от ближайшей станции сети, так что с учетом предполагаемого запаса хода в 500 км этого вполне достаточно для посещения ближайшего пункта зарядки. К декабрю 2021 года сеть рассчитывает ввести в эксплуатацию 800 скоростных зарядных станций с 3500 портами.

Управление процессом зарядки можно производить с помощью мобильного приложения Electrify America, что повышает удобство использования. В предложении бесплатной зарядки есть ряд ограничений, включая невозможность использования в коммерческих предложениях (к примеру, в райдшеринге) и штрафах за занятый порт (10 минут после полной зарядки или отключении сессии), но в любом случае предложение весьма привлекательное (для сравнения — обычные пользователи сети платят $0,43 за 1 кВтч).

Отметим, что Electrify America является дочерней компанией Volkswagen Group of America, так что предложение бесплатной зарядки выглядит более чем логично.

Официальная презентация нового электрокроссовера VW ID.4 состоится уже сегодня вечером, после чего мы подробно расскажем вам об этой новинке.

Источник: Volkswagen USA