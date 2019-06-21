Американский подросток лишился нескольких зубов и получил перелом челюсти из-за взорвавшейся прямо во рту электронной сигареты





Многие до сих пор твердо убеждены, что электронные сигареты являются полностью безвредной альтернативой табачным изделиям, вопреки здравому смыслу и невзирая на огромное количество научных исследований, говорящих об обратном. Кроме того, электронные сигареты, будучи электронными устройствами, могут взрываться с причинением разного рода телесных повреждений. Увы, 17-летний американский подросток Остин Адамс пострадал именно от такого инцидента — электронная сигарета взорвалась прямо во рту парня. Неприятную, но поучительную историю рассказал Медицинский журнал Новой Англии. Надо сказать, что сам инцидент произошел в марте 2018 года, но известно о нем стало только сейчас.

Причиной взрыва стал перегрев литий-ионной батареи, которому подвержены электронные сигареты при длительном удерживании кнопки нагрева жидкости. Вследствие взрыва Остин Адамс получил серьезные повреждения. В частности, он поступил в отделение неотложной помощи с обширными рваными ранами во рту, множественными повреждениями зубов и переломом челюсти. Перейдя по ссылке на источник желающие могут посмотреть фото и снимок КТ пострадавшего.

Как отмечает NBC News, буквально на прошлой неделе Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (Food and Drug Administration, FDA) опубликовало инструкции для производителей электронных сигарет. Регулятор теперь рекомендует компаниям предоставлять подробную информацию о видах используемых батарей, а также предпринятых мерах для защиты от перегрева, возгорания и взрыва.

Подобные инциденты со взрывающими электронными сигаретами случаются достаточно часто и иногда все и вовсе заканчивается летальным исходом. На данный момент известно по меньшей мере о двух смертельных случаях из-за взорвавшейся электронной сигареты. В январе этого года 24-летний житель из Техаса умер в результате взрыва электронной сигареты, когда металлическая часть корпуса попала ему в шею и разорвала артерию. Еще один трагический случай произошел во Флориде в прошлом году: мужчина умер во время пожара, начавшегося из-за взорвавшейся электронной сигареты.

Согласно данным одного исследования, за период с 2015 по 2017 году в отделения неотложной помощи в США с ожогами и травмами, полученными в результате взрывов электронных сигарет, обратились 2035 человек.

Источник: Медицинский журнал Новой Англии и NBC News