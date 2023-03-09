Американская киноакадемия во второй раз отказала Владимиру Зеленскому в выступлении на церемонии «Оскар» – Variety

Обычно церемонии награждения, кинофестивали и даже Нью-Йоркская фондовая биржа встречают Владимира Зеленского с распростертыми объятиями. Но организаторы самой популярной телентрансляции, вручения «Оскара», отказали в просьбе о выступлении президента Украины на церемонии.

Организация не благоволит Владимиру Зеленскому уже второй год. Источники Variety говорят, что представитель агентства WME Майк Симпсон обратился к Американской киноакадемии с соответствующе просьбой, но получил отказ. Академия не стала комментировать ситуацию.

После начала российского вторжения в феврале 2022 года президент Украины виртуально появлялся на Каннском, Венецианском и Берлинском кинофестивалях. Он выступил на церемонии вручения премии «Грэмми» и на открытии Нью-Йоркской фондовой биржи в сентябре. На «Золотом глобусе» в январе Зеленского представил Шон Пенн.

Симпсон представляет Аарона Кауфмана, который вместе с Пенном снял документальный фильм о войне «Суперсила», который дебютировал на Берлинском кинофестивале. Во время мероприятий для прессы, посвященных фильму, Пенн призвал правительство США усилить военную поддержку Украины, включая «поставку высокоточных ракет большой дальности». В декабре Зеленский посетил США, чтобы встретиться с президентом Байденом и призвать Конгресс направить больше военной помощи Украине.

В прошлом году продюсер «Оскара» Уилл Пэкер также отказался от выступления Зеленского. Источники говорят, что Пакер выражал обеспокоенность тем, что Голливуд уделяет внимание Украине только потому, что пострадавшие от конфликта – белые. По его словам, Голливуд, напротив, игнорирует войны по всему миру, затрагивающие цветных людей. Пакер также отказался от комментариев. Неясно, каковы причины отказа «Оскара» в этом году, однако Академия традиционно предпочитает сосредотачиваться на деятельности кинематографического сообщества и держаться подальше от политики.

Кроме «Оскара», Зеленскому в сентябре также отказал кинофестиваль в Торонто. Представитель TIFF заявил тогда, что фестиваль «не комментирует обсуждения [вопросов] с высокопоставленными лицами, правительственными чиновниками или международными представительствами». Представитель фестиваля добавил, что организация «выражает солидарность с украинцами как здесь, в стране, так и за рубежом, и горд продемонстрировать глубину и творческий потенциал украинских кинематографистов на фестивале в этом году».