Кукольник из "Проекта Аве Мария" / Project Hail Mary претендует на "Оскар" за роль инопланетянина Рокки

Инопланетянин Рокки из «Проекта Аве Мария» стал одним из самых обсуждаемых персонажей этого киногода — и теперь Amazon MGM Studios готовится выдвинуть его создателя на премию «Оскар». По данным Variety, кукольник и актер Джеймс Ортис будет претендовать на номинацию за лучшую роль второго плана.





Кто такой Джеймс Ортис и что он сделал

Ортис — театральный актер и мастер кукловодства, которому поручили оживить Рокки: паукообразного инопланетянина, становящегося другом и напарником героя Райана Гослина в Project Hail Mary. Перед каждой сценой они с Гослином сначала отрабатывали мизансцены без куклы, а затем воспроизводили все с полноценным Рокки. Результат — персонаж без лица и привычных средств выразительности, который одинаково убедительно шутит, грустит и удивляет.

«Меня всегда интересует сердце персонажа — что он пытается донести, что чувствует под всем этим. Когда кукла имеет настоящее сердце, мы делаем что-то действительно значимое,» — говорит Ортис.

Куда его пустят, а куда — нет

Ситуация с наградами оказалась пестрой. Работа Ортиса соответствует правилам Академии киноискусств для актерских категорий — то есть номинация на «Оскар» технически возможна. SAG-AFTRA подтвердила, что кукловоды подпадают под ее юрисдикцию, поэтому он также может претендовать на актерские премии гильдии. «Золотой глобус» по действующим правилам недоступен. Critics Choice Awards и BAFTA формальных ограничений не имеют.





Старый спор, новая точка кипения

Вопрос не новый. Академия десятилетиями уклонялась от признания нетрадиционных исполнений — Энди Серкис в роли Голлума, Зои Салдана в «Аватаре», Скарлетт Йоханссон как голос ИИ в «Она» — все остались без номинаций. Variety напоминает и о Специальной премии Академии, которая существует с 1972 года именно для таких случаев: ею когда-то отметили Бена Бертта за голос R2-D2 и Ричарда Уильямса за анимацию «Кто подставил Кролика Роджера». Последняя такая премия досталась «Истории игрушек» в 1995-м — и с тех пор механизм фактически заморожен. Рокки из «Проекта Аве Мария» может стать тем самым случаем, который заставит Академию вспомнить об этом инструменте.

Ранее ITC публиковал рецензию на «Проект Аве Мария» и писал о том, что фильм стал самым дорогим в истории Amazon.

Источник: Variety