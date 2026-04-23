banner
Новости Кино 23.04.2026

Кукольник из "Проекта Аве Мария" / Project Hail Mary претендует на "Оскар" за роль инопланетянина Рокки

author avatar

София Шадрина

Автор новостей

Лялькар із "Проєкту Аве Марія" претендує на "Оскар" за роль інопланетянина Роккі / Cinema Express

Инопланетянин Рокки из «Проекта Аве Мария» стал одним из самых обсуждаемых персонажей этого киногода — и теперь Amazon MGM Studios готовится выдвинуть его создателя на премию «Оскар». По данным Variety, кукольник и актер Джеймс Ортис будет претендовать на номинацию за лучшую роль второго плана.


Кто такой Джеймс Ортис и что он сделал

Ортис — театральный актер и мастер кукловодства, которому поручили оживить Рокки: паукообразного инопланетянина, становящегося другом и напарником героя Райана Гослина в Project Hail Mary. Перед каждой сценой они с Гослином сначала отрабатывали мизансцены без куклы, а затем воспроизводили все с полноценным Рокки. Результат — персонаж без лица и привычных средств выразительности, который одинаково убедительно шутит, грустит и удивляет.

«Меня всегда интересует сердце персонажа — что он пытается донести, что чувствует под всем этим. Когда кукла имеет настоящее сердце, мы делаем что-то действительно значимое,» — говорит Ортис.

Куда его пустят, а куда — нет

Ситуация с наградами оказалась пестрой. Работа Ортиса соответствует правилам Академии киноискусств для актерских категорий — то есть номинация на «Оскар» технически возможна. SAG-AFTRA подтвердила, что кукловоды подпадают под ее юрисдикцию, поэтому он также может претендовать на актерские премии гильдии. «Золотой глобус» по действующим правилам недоступен. Critics Choice Awards и BAFTA формальных ограничений не имеют.


Старый спор, новая точка кипения

Вопрос не новый. Академия десятилетиями уклонялась от признания нетрадиционных исполнений — Энди Серкис в роли Голлума, Зои Салдана в «Аватаре», Скарлетт Йоханссон как голос ИИ в «Она» — все остались без номинаций. Variety напоминает и о Специальной премии Академии, которая существует с 1972 года именно для таких случаев: ею когда-то отметили Бена Бертта за голос R2-D2 и Ричарда Уильямса за анимацию «Кто подставил Кролика Роджера». Последняя такая премия досталась «Истории игрушек» в 1995-м — и с тех пор механизм фактически заморожен. Рокки из «Проекта Аве Мария» может стать тем самым случаем, который заставит Академию вспомнить об этом инструменте.

Ранее ITC публиковал рецензию на «Проект Аве Мария» и писал о том, что фильм стал самым дорогим в истории Amazon.

«Роки спит, ты смотришь?» MGM выложила полный саундтрек «Проекта Аве Мария» на YouTube

Спецпроекты
Новий конкурс авторів ITC.ua: напиши допис та виграй крутий електросамокат і техніку від Proove
Від застарілої інституції до data-product компанії: як будували Держстат 2.0

Источник: Variety

Популярные новости

arrow left
arrow right
"Космические яйца": сиквел культовой пародии на "Звездные войны" получил дату премьеры
Фаны довольны: фильм "Острые козырьки" стартовал с 93% на Rotten Tomatoes
В новом "Властелине колец" о Голлуме сыграет Кейт Уинслет: но кого?
Новая "Идентификация Борна" выйдет без Мэтта Дэймона: кто его заменит?
Новый трейлер "Закулисья": Чиветель Эджиофор блуждает в потустороннем мире
Трейлер фильма "Человек-паук 4" выпустят фрагментами на аккаунтах "самых больших фанов"
"Проект Аве Мария" сняли без зеленых экранов, а корабль строили вручную
"Крик 8" получил новых сценаристов и вероятную дату премьеры
Бальдра в сериале God of War сыграет звезда "Дэдпула"
Рекорд, но не тот: "Крик 7" принес худшие за 20 лет оценки для франшизы
В "Мумия 4" сделают акцент на практических эффектах: "Цель — максимальная реалистичность"
Вышел первый трейлер "Очень страшного кино 6"
Питер Джексон анонсировал фильм "Властелин колец: Тень прошлого"
Режиссер Resident Evil считает "возмутительным" экранизировать игры, не играя в них
Звезда "Наследников" и "Нюрнберга" сыграет нью-йоркского потрошителя во втором сезоне "Декстер: Воскрешение"
Экранизация Elden Ring обрела звезду в касте "The Last of Us"
Кастинг фильма "Властелин колец: Охота на Голлума" раскрывает эльфийку Аню Тейлор-Джой и нового актера Арагорна
Смог ли сиквел о Mario затмить успех оригинала в прокате?
Лучший дебют года: "Проект Аве Мария" обошел "Крик 7" в первые дни проката
Да начнутся Голодные игры! Вышел украинский тизер фильма "Рассвет жатвы" с юным Хеймитчем
"Проект Аве Мария" заработал $140 млн в первый уик-энд: рекордный старт года и в истории Amazon
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить