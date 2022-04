Silk Sonic, Оливия Родриго, Foo Fighters и Владимир Зеленский — главные звезды «Грэмми»

В США на выходных отгремела 64-я церемония «Грэмми», на которой назвали лучших музыкантов года и включили запись с обращением президента Украины Владимира Зеленского на английском.

Выступление украинского президента запустили в середине церемонии. Владимир Зеленский обратился ко всей музыкальной индустрии с проникновенной речью.



После выступления Президента Украины на сцену вышел Джон Ледженд, исполнивший песню «Free» с украинскими музыкантами Микой Ньютон и Сюзанной Иглидан, а также поэтессой Любой Якимчук.

Главными триумфаторами церемонии стал дуэт Бруно Марса и Андерсона Паака – Silk Sonic. Музыкантов отметили за лучшую песню года, лучшую R& B-песню, лучшую запись года и за лучшее R& B-исполнение.

Композитор и певец Джон Батист получил «Грэмми» за лучший альбом года, лучшее исполнение и песню в традиционных американских жанрах и за лучший саундтрек для визуальных медиа.

Также звездой церемонии стала Оливия Родриго, которая из шести номинаций получила награды как лучший молодой артист, за лучшее сольное поп-исполнение и за лучший поп-альбом.

