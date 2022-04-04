Silk Sonic, Оливия Родриго, Foo Fighters и Владимир Зеленский — главные звезды «Грэмми»

В США на выходных отгремела 64-я церемония «Грэмми», на которой назвали лучших музыкантов года и включили запись с обращением президента Украины Владимира Зеленского на английском.

Выступление украинского президента запустили в середине церемонии. Владимир Зеленский обратился ко всей музыкальной индустрии с проникновенной речью.

«Война. Что может быть более противоположным музыке? Тишина разрушенных городов и убитых людей. Наши дети рисовали летящие ракеты, а не падающие звезды. Более 400 детей получили ранения и 153 ребенка погибли. И мы никогда не увидим, как они рисуют». Владимир Зеленский

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После выступления Президента Украины на сцену вышел Джон Ледженд, исполнивший песню «Free» с украинскими музыкантами Микой Ньютон и Сюзанной Иглидан, а также поэтессой Любой Якимчук.

Главными триумфаторами церемонии стал дуэт Бруно Марса и Андерсона Паака – Silk Sonic. Музыкантов отметили за лучшую песню года, лучшую R& B-песню, лучшую запись года и за лучшее R& B-исполнение.

Композитор и певец Джон Батист получил «Грэмми» за лучший альбом года, лучшее исполнение и песню в традиционных американских жанрах и за лучший саундтрек для визуальных медиа.

Также звездой церемонии стала Оливия Родриго, которая из шести номинаций получила награды как лучший молодой артист, за лучшее сольное поп-исполнение и за лучший поп-альбом.

no thoughts head empty just olivia rodrigo singing her grammy winning song at the #GRAMMYs 🥲 pic.twitter.com/yxN4GRNk3z — 💭 (@livsthinker) April 4, 2022

Foo Fighters получили награды за лучшее рок-выступление и лучшие рок-песню и рок-альбом.

11-кратная номинантка на «Грэмми» соул-певица Джазмин Салливан получила награду за лучший R& B-альбом.

Рэппер Tyler, the Creator стал обладателем «Грэмми» за лучший рэп-альбом, а Канье Уэст и Jay-Z разделили награду за лучшую рэп-песню.

В целом церемония прошла без скандалов, в отличие от «Оскара», где не дали выступить Зеленскому, а главным событием стала пощечина Уилла Смита.