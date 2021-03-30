Vodafone Retail: Які смартфони та інші гаджети купували українці в 2020 році [інфографіка]





Vodafone Retail представив аналітичний звіт ринку смартфонів в Україні в 2020 році. В основі звіту — дані продажів у власній роздрібній мережі, а також big data аналітика на базі даних мережі Vodafone.

У 2020 році зростання онлайн продажів спостерігається не тільки в містах-мільйонниках, але і в невеликих населених пунктах, що пов’язано зі стрімким розширенням географії 4G покриття Vodafone по всій Україні.

При виборі смартфона українці звертають увагу на такі фактори:

Великий екран. За 2 роки частка смартфонів з екраном 6 і більше дюймів зросла з 13% до 81%. Операційна система. Тут, як і раніше, лідирує Android у співвідношенні 98% до 2%. Зростання покупок смартфонів з iOS до 5% спостерігається напередодні Нового року і в період випуску нових моделей iPhone від Apple. Ємність батареї. Зростання споживання мобільного трафіку відбивається на популярності смартфонів з акумуляторами від 4000 до 5000 mAh. У 2018 вони займали 12%, у 2019 вже 42%, у 2020 – 74,2%. Біометрія. Наявність технології розпізнавання відбитків пальців в нових телефонах зросла з 59% до 79.8% за 2018-2020 рр. Якість камери. У 2020 році понад 60% покупців було досить 12-18МП в камері смартфона. Решта 40% прагнуть до постійного поліпшення якості мобільного фотографії. Сегмент смартфонів з камерами 24-30 МП демонструє падіння з 17% на початку 2020 р. до 5,6% до кінця року, натомість сегмент від 30 МП зростає з 22% до 24,7% протягом 2020 р. Наявність NFC. Інтерес до NFC технології досить повільно зростав у 2018-2019 роках і в цілому збільшився на 6%. Пік зростання, + 10%, у 2020 році припав на перший локдаун, а після нього попит на NFC знову впав на 12%. Підтримка 4G. 98% смартфонів, проданих у мережі Vodafone у 2020 році, підтримують роботу в мережах 4G мережі. Dual Sim. Відсоток пристроїв, що підтримують дві SIM-карти, знижується – з 99,6% у 2019 році до 75% у 2020. Колір корпусу. Якщо раніше 70% покупців з року в рік вибирали темні кольори смартфонів – чорний і синій, то у 2020 році вибір почав дещо зміщуватися в бік кольорових смартфонів.

ТОП-5 брендів за кількістю проданих смартфонів у мережі Vodafone Retail у 2020 році:

Samsung – 36% Xiaomi – 30% Tecno – 15% Nokia – 10% Huawei – 3%

Лідером з продажу серед брендів смартфонів у магазинах Vodafone є Samsung – його вибирають практично по всій Україні, крім кількох областей – у Вінницькій, Рівненській та Хмельницькій областях у 2020 році частіше вибирали Xiaomi. Моделі TECNO і NOKIA вийшли в топ в 2020 році завдяки популярним пропозицій, які може надати покупцеві тільки операторська мережа – «Смартфон плюс зв’язок в подарунок».

Українці залишаються досить консервативними при виборі нового смартфона. Значна частина власників смартфонів Apple (73,1%), Samsung (53,9%) і Xiaomi (67%) не змінюють бренд при покупці нового смартфона. Спостерігається міграція між користувачами брендів. Наприклад, з Samsung переходять на Xiaomi – 27%, з Xiaomi переходять на Samsung – 17%. У середньому чоловіки змінюють смартфони на 6 місяців скоріше, ніж жінки. Люди із середнім і низьким доходом більш схильні до покупки нового смартфона, ніж їх заможніші співвітчизники.

У перший локдаун 2020 року вдвічі знизилися продажі фітнес-браслетів і смарт-годинників. Але вже у травні-серпні, після виходу країни з карантину, продажі цих категорій товарів зросли у три рази у порівнянні з початком року. При цьому майже втричі зросли продажі телевізорів і ноутбуків – пандемія змусила українців облаштовувати домашні офіси і налагоджувати дозвілля вдома.

Найбільш істотною зміною у поведінці клієнтів стала звичка здійснювати покупки мобільної техніки в інтернеті. Частка онлайну у 2020 році зросла до 20% у загальній структурі продажів Vodafone Retail.

Змінилося гендерне співвідношення покупців. Вперше жінки стали купувати стільки ж мобільної техніки, як і чоловіки. Раніше це співвідношення зберігалося на рівні 40% жінок до 60% чоловіків протягом тривалого часу.

Простежуються зміни і у вікових категоріях: у 2021 році молодь (18-25) стала купувати у 2 рази більше, переважно онлайн. Кількість покупок, які здійснюють люди у віці 55-65 років, зросла на 11%.

Збільшилося наповнення «кошика» – якщо раніше в ньому найчастіше опинявся один товар за одну покупку, то сьогодні типовий покупець у середньому за одну покупку вибирає до трьох одиниць гаджетів і аксесуарів.

«Карантинні обмеження суттєво змінили ринок. У 2020 році ми сфокусувалися на продажах через наш інтернет магазин: розширили асортимент, вдосконалили роботу з сервісами доставки, оптимізували низку внутрішніх бізнес-процесів – приділили максимум уваги поліпшенню клієнтського досвіду при користуванні нашим інтернет-магазином. Як результат – частка онлайн покупок за рік виросла до 20%», – коментує роботу ритейл-мережі Vodafone Олена Мироненко, директор Vodafone Retail.

Джерело: Vodafone Retail