Флагман OnePlus 15T получил батарею 7500 мА-ч, зарядку 100 ВТ и камеру-перископ

OnePlus готовится к запуску нового флагмана — OnePlus 15T. На этот раз компания не тянет интригу до последнего дня. Дату уже объявили, главные характеристики раскрыли, а предзаказы — открыли.





Итак, официальная презентация OnePlus 15T состоится 24 марта в Китае. Но еще до этой даты компания раскрыла ключевые характеристики — и они выглядят амбициозно. Смартфон получит процессор Snapdragon 8 Elite Gen 5, то есть топовую платформу для флагманов. Сейчас для предварительного заказа доступны следующие конфигурации памяти: 12/256 ГБ, 12/512 ГБ, 16/256 ГБ, 16/512 ГБ и 16 ГБ/1 ТБ.

Устройство будет иметь 6,32-дюймовый AMOLED дисплей с частотой 165 Гц и ультратонкими рамками толщиной всего 1,1 мм. Для разблокировки используют ультразвуковой сканер отпечатков пальцев под дисплеем.

В смартфоне OnePlus 15T установили батарею емкостью 7500 мА-ч. Поддерживается быстрая проводная зарядка мощностью 100 Вт и быстрая беспроводная зарядка мощностью 50 Вт.





Камера получила перископический телефото модуль, что намекает на серьезные возможности зума. Защита корпуса заявлена на уровне IP69K — это один из самых высоких стандартов, который предусматривает устойчивость к пыли и воде, включая мощные струи.

Хочеш знати більше, ніж ChatGPT 5? Підписуйся на ITC.ua у Telegram ПІДПИСАТИСЯ

OnePlus 15T предложат в трех цветах: Healing White Chocolate, Pure Cocoa и Relaxing Matcha. Заказать новинку уже можно через онлайн-магазин Oppo. Цены пока не раскрыли, но учитывая характеристики OnePlus явно нацеливается на верхний сегмент.

Вместе со смартфоном компания покажет и магнитные аксессуары, которые расширят сценарии использования — от зарядки до креплений.

Источник: gsmarena