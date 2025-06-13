Новости Устройства 13.06.2025 в 18:20 comment views icon

Anker отзывает более миллиона павербанков из-за риска возгорания

author avatar

Вадим Карпусь

Автор новостей

Anker отзывает более миллиона павербанков из-за риска возгорания

Современная техника — это удобно, мобильно… а иногда еще и опасно. Особенно, когда речь идет о павербанках, которые должны спасать от разряженного смартфона, а не становиться источником пламени. Американская компания Anker отзывает более миллиона портативных аккумуляторов из-за риска возгорания.

Anker официально объявила об отзыве популярного павербанка PowerCore 10000 (модель A1263), который производился с 1 января 2016 года по 30 октября 2019 года и продавался в США вплоть до 31 декабря 2022 года. К потенциально опасным устройствам относятся черные, синие, красные и белые экземпляры этой модели. По данным Комиссии по безопасности потребительских товаров США (CPSC), компания уже получила 19 сообщений о возгорании или взрывах. В том числе эти инциденты вызвали два случая легких ожогов (без госпитализации) и 11 случаев повреждения имущества на общую сумму более $60 тыс.

Владельцам павербанков Anker стоит проверить, находится ли их устройство в зоне риска. Надо посмотреть на наклейку снизу устройства. Если там указано Anker PowerCore 10000 (Model: A1263), и оно было приобретено в период с 1 июня 2016 по 31 декабря 2022 года (да еще и в США), то отзыв распространяется на это изделие.

Anker відкликає понад мільйон павербанків через ризик загоряння

Anker советует немедленно прекратить пользование устройством и заполнить специальную форму на своем сайте. В ответ компания предлагает либо бесплатную замену на новую модель Anker Power Bank (10K, 22.5W) (A1388), либо подарочную карту на $30 — если замен пока нет в наличии. Неудивительно, учитывая масштаб отзыва — более миллиона устройств.

Напомним, это уже не первый отзыв продукции Anker из-за риска возгорания аккумуляторов. В прошлом году компания отозвала Power Bank 321 и портативный динамик A3102 Speaker in Black, три модели павербанков для iPhone и Bluetooth-колонки. Как будто что-то сделано.

Ужас 4a возвращается: Google ограничит батареи Pixel 6a из-за перегрева

Источник: neowin

Популярные новости

Зарядная станция Anker Solix F3000: 3 кВт-ч емкости и 3600 Вт мощности – можно удвоить и сэкономить $1000

Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить