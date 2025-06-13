Anker отзывает более миллиона павербанков из-за риска возгорания

Современная техника — это удобно, мобильно… а иногда еще и опасно. Особенно, когда речь идет о павербанках, которые должны спасать от разряженного смартфона, а не становиться источником пламени. Американская компания Anker отзывает более миллиона портативных аккумуляторов из-за риска возгорания.

Anker официально объявила об отзыве популярного павербанка PowerCore 10000 (модель A1263), который производился с 1 января 2016 года по 30 октября 2019 года и продавался в США вплоть до 31 декабря 2022 года. К потенциально опасным устройствам относятся черные, синие, красные и белые экземпляры этой модели. По данным Комиссии по безопасности потребительских товаров США (CPSC), компания уже получила 19 сообщений о возгорании или взрывах. В том числе эти инциденты вызвали два случая легких ожогов (без госпитализации) и 11 случаев повреждения имущества на общую сумму более $60 тыс.

Владельцам павербанков Anker стоит проверить, находится ли их устройство в зоне риска. Надо посмотреть на наклейку снизу устройства. Если там указано Anker PowerCore 10000 (Model: A1263), и оно было приобретено в период с 1 июня 2016 по 31 декабря 2022 года (да еще и в США), то отзыв распространяется на это изделие.

Anker советует немедленно прекратить пользование устройством и заполнить специальную форму на своем сайте. В ответ компания предлагает либо бесплатную замену на новую модель Anker Power Bank (10K, 22.5W) (A1388), либо подарочную карту на $30 — если замен пока нет в наличии. Неудивительно, учитывая масштаб отзыва — более миллиона устройств.

Напомним, это уже не первый отзыв продукции Anker из-за риска возгорания аккумуляторов. В прошлом году компания отозвала Power Bank 321 и портативный динамик A3102 Speaker in Black, три модели павербанков для iPhone и Bluetooth-колонки. Как будто что-то сделано.

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Источник: neowin