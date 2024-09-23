Новости Технологии 23.09.2024 в 09:42 comment views icon

Anker отзывает три модели павербанков для iPhone из-за риска пожара

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Катерина Даньшина

Автор новостей

Anker отзывает три модели павербанков для iPhone из-за риска пожара

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Речь идет о павербанках Anker, разработанных непосредственно для устройств Apple — с поддержкой технологии беспроводной зарядки MagSafe.

Anker отмечает, что предупреждение касается трех моделей устройств, изготовленных с 3 января по 17 сентября этого года:

  • Anker 334 MagGo Battery (PowerCore 10K, номер модели A1642)
  • Anker Power Bank (номер модели A1647)
  • Anker 334 MagGo Battery (номер модели A1652).
Ілюстрація для пошуку назви та номеру моделі на пристрої.
Иллюстрация для поиска названия и номера модели на устройстве.

В сообщении об отзыве компания заявила, что литий-ионные батареи в некоторых устройствах «рискуют загореться из-за производственного дефекта»:

«Аккумулятор может перегреваться, потенциально вызывая плавление пластиковых компонентов, дым и пожар».

Владельцам павербанков советуют срочно прекратить использование устройств и хранить их в «безопасном месте». На сайте Anker можно проверить серийный номер устройств, там же можно заполнить заявку на отзыв, чтобы получить замену.

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Источник: Ars Technica

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