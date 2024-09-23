Anker отзывает три модели павербанков для iPhone из-за риска пожара

Речь идет о павербанках Anker, разработанных непосредственно для устройств Apple — с поддержкой технологии беспроводной зарядки MagSafe.
Anker отмечает, что предупреждение касается трех моделей устройств, изготовленных с 3 января по 17 сентября этого года:
- Anker 334 MagGo Battery (PowerCore 10K, номер модели A1642)
- Anker Power Bank (номер модели A1647)
- Anker 334 MagGo Battery (номер модели A1652).
В сообщении об отзыве компания заявила, что литий-ионные батареи в некоторых устройствах «рискуют загореться из-за производственного дефекта»:
«Аккумулятор может перегреваться, потенциально вызывая плавление пластиковых компонентов, дым и пожар».
Владельцам павербанков советуют срочно прекратить использование устройств и хранить их в «безопасном месте». На сайте Anker можно проверить серийный номер устройств, там же можно заполнить заявку на отзыв, чтобы получить замену.
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Источник: Ars Technica
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