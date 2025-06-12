Ужас 4a возвращается: Google ограничит батареи Pixel 6a из-за перегрева

В последнее время смартфон Pixel 6a снова заставил о себе говорить, но не обновлением функций, а термическими инцидентами. И Google теперь готовит ограничения — не пользователям, а аккумуляторам.

Pixel 6a, представленный в 2022 году, до сих пор уверенно держится на плаву. Он работает на первом поколении фирменного процессора Google Tensor и будет получать обновления вплоть до июля 2027 года. Однако с этой моделью в последнее время начались проблемы. Они достаточно серьезные и выглядят довольно неприятно для пользователей — обгоревшие корпуса Pixel 6a свидетельствуют о перегреве и возгорании. Один случай возгорания произошел в мае, другой — совсем недавно. И хотя сначала эти инциденты выглядели как единичные, компания уделила ей внимание и планирует принять ограничительные меры.

Google официально подтвердила: некоторые Pixel 6a получат обязательное обновление прошивки, которое ограничит работу батареи после 400 циклов зарядки. По словам Google, цель этого — снизить риск перегрева аккумулятора. Другими словами, если вы активно пользуетесь смартфоном уже почти три года, то с большой вероятностью ваша батарея получит «поводок». Мощность зарядки и реальная емкость уменьшатся — хотите вы того или нет.

Предвестники этих изменений уже можно видеть в бета-версии Android 16 (QPR1 Beta 2). В настройках системы Pixel 6a теперь появляется сообщение о «потенциальной проблеме перегрева аккумулятора». Уведомление, которое выводится после того, как аккумулятор достигнет 375 циклов зарядки, сообщает, что в качестве меры предосторожности «емкость аккумулятора и производительность зарядки снизятся» после достижения 400 циклов.

Пользователям советуют заменить батарею, а для поддержки предложено перейти по адресу: g.co/pixel/6abattery (правда, на момент написания эта страница еще не работает).

Чтобы избежать неприятных инцидентов, всем владельцам Pixel 6a советуем прямо сейчас проверить состояние батареи. Зайдите в Настройки > Батарея > Состояние аккумулятора. Если там появилось предупреждение — не медлите, действуйте. Или меняйте батарею, или задумывайтесь над новым смартфоном.

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Стоит напомнить, что это не первая проблема с батареями смартфонов Google. Ранее подобные инциденты случались с моделями Pixel 4a и Pixel 7a. Проблема с Pixel 4a была настолько серьезной, что Google предложила пострадавшим пользователям бесплатную замену батареи или денежную компенсацию. Австралийские власти даже объявили отзыв устройства, а Комиссия по конкуренции и защите прав потребителей страны предупредила, что «перегрев батареи может представлять риск пожара и/или ожогов для пользователя».

Источник: androidauthority