Аномальная жара в Великобритании: облачные серверы Google и Oracle начали отключать из-за перегрева, некоторые сайты и сервисы перестали работать

Великобритания столкнулась с аномально жаркой погодой. Температура воздуха в восточной Англии достигла отметки 40,3° градуса Цельсия — рекордно высокого значения за всю историю наблюдений в стране. В результате центры обработки данных крупных технологических компаний не выдержали такой жары. Облачные сервисы и серверы, размещённые Google и Oracle в Великобритании, отключились из-за проблем с охлаждением.

Определённые системы были отключены, чтобы избежать долговременного ущерба. В результате этого некоторые ресурсы, сервисы и виртуальные машины стали недоступны, что привело к отключению части сайтов и сервисов.

Несколько ресурсов Oracle Cloud Infrastructure были отключены, включая сеть, хранилище и вычислительные ресурсы, предоставляемые серверами компании на юге Великобритании. Системы охлаждения перестали справляться с нагрузкой, и технические специалисты выключили серверное оборудование, чтобы предотвратить его выход из строя. При этом часть охлаждающей оборудование инфраструктуры вышла из строя.

С аналогичными проблемами столкнулись и другие сервисы, связанные с хранением и вычислениями, включая BigQuery, SQL и Kubernetes. Google также сообщила об отключении своих серверов. Этот сбой привёл к отключению сайтов WordPress, размещенных на WP Engine в Великобритании, которые работали на базе Google Cloud. В Google признали, что в одном из зданий обслуживания зоны europe-west2-a произошел сбой, связанный с охлаждением.

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Источник: theregister