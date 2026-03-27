Google запустил 3 бету Android 17: 4 ключевых апдейта системы

Android 17 Beta 3 наконец открыла доступ к финальному тестированию ключевых системных изменений. Обновление включает 4 заметные нововведения в интерфейсе и базовых функциях системы. Основной фокус — многозадачность, сетевые настройки, системные инструменты и персонализация оформления.





С релизом Beta 3 система переходит в фазу, где API и поведение платформы уже зафиксированы для разработчиков, а основные изменения сосредоточены на стабильности и проверке интерфейсных решений. Обновление распространяется как тестовая сборка для участников бета-программы и постепенно разворачивается на совместимых устройствах через OTA. На этом этапе Google сокращает масштабные функциональные эксперименты и концентрируется на оптимизации уже реализованных механизмов.

«Пузыри» (Bubbles)

Одной из новых возможностей в этом обновлении является возвращение функции «Bubbles» — плавающих окон для сообщений, которые позволяют взаимодействовать с чатами поверх других приложений.

Функция Bubbles позволяет открывать разговоры в виде небольших плавающих иконок на экране. Нажатие на такую иконку открывает чат в компактном окне поверх текущего приложения. Это решение похоже на подход, который ранее использовался в Facebook Messenger, и позволяет быстро отвечать на сообщения без необходимости переключаться между приложениями.





В Beta 3 Google расширяет поддержку этой функции, делая ее более стабильной и интегрированной в систему. Bubbles теперь работают более предсказуемо и лучше взаимодействуют с системными жестами и многозадачностью. Также ожидается, что разработчики получат больше инструментов для интеграции этой функции в свои приложения.

Разделение Wi-Fi и мобильные данные в Quick Settings

В Android 17 Google продолжает менять панель быстрых настроек. В новой версии система вновь разделяет переключатели Wi-Fi и мобильных данных, отказываясь от объединенного элемента «Internet», который использовался в предыдущих релизах.

В предыдущих версиях Android Google объединил Wi-Fi и мобильные данные в один переключатель «Internet». Это решение вызвало критику, поскольку для доступа к конкретным настройкам нужно было выполнять дополнительные действия. В Android 17 компания возвращается к более традиционному подходу: Wi-Fi получает отдельную кнопку мобильные данные также имеют собственный переключатель. Это позволяет быстрее включать или выключать каждое соединение отдельно без открытия дополнительного меню.

Решение выглядит как ответ на отзывы пользователей, которые считали объединенный переключатель менее удобным. Разделение упрощает доступ к базовым функциям и уменьшает количество действий для управления подключением.

Изменение появляется в тестовых сборках Android 17 и может быть скорректировано до финального релиза. Тем не менее с учетом этапа стабильности платформы вероятно, что именно такой вариант и будет реализован в публичной версии.

Вывод редизайна записи экрана Google из Canary с редизайном

В Android 17 Google продолжает обновлять системные инструменты. В Beta 3 компания выводит редизайн встроенной записи экрана из стадии Canary (экспериментальных сборок) в более широкое тестирование.

Обновленный интерфейс предлагает более современный и структурированный вид. Панель запуска записи теперь выглядит компактнее и логичнее организована, с четким разделением опций. Перед началом записи пользователь получает доступ к основным параметрам: выбор источника звука (система, микрофон или оба) возможность включения записи касаний на экране быстрый старт записи без лишних шагов.

Редизайн направлен на упрощение взаимодействия: элементы управления стали более читабельными улучшено визуальную иерархию уменьшено количество лишних нажатий перед стартом Интерфейс также лучше согласуется с обновленным языком дизайна Android.

Ранее этот дизайн был доступен только во внутренних или экспериментальных сборках (Canary). В Beta 3 он становится доступным более широкой аудитории тестировщиков, что свидетельствует о готовности функции к релизу.

Поскольку Android 17 уже достиг этапа стабильности платформы, существенных изменений в функциональности не ожидается. Это означает, что именно этот вариант записи экрана, вероятно, попадет в финальную версию системы.

Расширение темной темы на уровне отдельных приложений

В Android 17 Google тестирует дальнейшее развитие темного режима — теперь с возможностью применять его не только на уровне системы, но и для отдельных приложений.





В текущих версиях Android темная тема обычно применяется глобально — либо для всей системы, либо зависит от поддержки конкретного приложения. В Android 17 появляется более гибкий подход. Пользователи получают возможность: принудительно включать темную тему для отдельных приложений выключать ее там, где она не нужна настраивать отображение независимо от системной темы.

Новая опция размещается в настройках и позволяет управлять темной темой на уровне каждого приложения. Это особенно полезно для программ, которые не имеют собственной поддержки темного режима или реализуют его некорректно. Система фактически «форсирует» темное оформление, адаптируя интерфейс приложения под темную палитру.

Это решение расширяет контроль пользователя над интерфейсом: улучшается читабельность в темноте, уменьшается нагрузка на глаза, обеспечивается более консистентный вид системы. В то же время принудительный темный режим может работать неидеально с некоторыми приложениями, поскольку не все интерфейсы корректно адаптируются.

Функция находится на стадии тестирования в Android 17 и может быть доработана перед финальным релизом. Однако ее появление в бета-версии свидетельствует о намерении Google сделать темную тему более гибкой и управляемой.





Источник: Android Authority