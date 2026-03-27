Новости Софт 27.03.2026

Google запустил 3 бету Android 17: 4 ключевых апдейта системы

author avatar

Шадрін Андрій

Редакор та автор новин

Google запустив 3 бету Android 17: 4 ключових апдейта системи

Android 17 Beta 3 наконец открыла доступ к финальному тестированию ключевых системных изменений. Обновление включает 4 заметные нововведения в интерфейсе и базовых функциях системы. Основной фокус — многозадачность, сетевые настройки, системные инструменты и персонализация оформления.


С релизом Beta 3 система переходит в фазу, где API и поведение платформы уже зафиксированы для разработчиков, а основные изменения сосредоточены на стабильности и проверке интерфейсных решений. Обновление распространяется как тестовая сборка для участников бета-программы и постепенно разворачивается на совместимых устройствах через OTA. На этом этапе Google сокращает масштабные функциональные эксперименты и концентрируется на оптимизации уже реализованных механизмов.

«Пузыри» (Bubbles)

Одной из новых возможностей в этом обновлении является возвращение функции «Bubbles» — плавающих окон для сообщений, которые позволяют взаимодействовать с чатами поверх других приложений.

Функция Bubbles позволяет открывать разговоры в виде небольших плавающих иконок на экране. Нажатие на такую иконку открывает чат в компактном окне поверх текущего приложения. Это решение похоже на подход, который ранее использовался в Facebook Messenger, и позволяет быстро отвечать на сообщения без необходимости переключаться между приложениями.


Google запустив 3 бету Android 17: 4 ключових апдейта системи
Фото: 9to5google

В Beta 3 Google расширяет поддержку этой функции, делая ее более стабильной и интегрированной в систему. Bubbles теперь работают более предсказуемо и лучше взаимодействуют с системными жестами и многозадачностью. Также ожидается, что разработчики получат больше инструментов для интеграции этой функции в свои приложения.

Разделение Wi-Fi и мобильные данные в Quick Settings

В Android 17 Google продолжает менять панель быстрых настроек. В новой версии система вновь разделяет переключатели Wi-Fi и мобильных данных, отказываясь от объединенного элемента «Internet», который использовался в предыдущих релизах.

В предыдущих версиях Android Google объединил Wi-Fi и мобильные данные в один переключатель «Internet». Это решение вызвало критику, поскольку для доступа к конкретным настройкам нужно было выполнять дополнительные действия. В Android 17 компания возвращается к более традиционному подходу: Wi-Fi получает отдельную кнопку мобильные данные также имеют собственный переключатель. Это позволяет быстрее включать или выключать каждое соединение отдельно без открытия дополнительного меню.

Google запустив 3 бету Android 17: 4 ключових апдейта системи
Фото: 9to5google

Решение выглядит как ответ на отзывы пользователей, которые считали объединенный переключатель менее удобным. Разделение упрощает доступ к базовым функциям и уменьшает количество действий для управления подключением.

Изменение появляется в тестовых сборках Android 17 и может быть скорректировано до финального релиза. Тем не менее с учетом этапа стабильности платформы вероятно, что именно такой вариант и будет реализован в публичной версии.

Вывод редизайна записи экрана Google из Canary с редизайном

В Android 17 Google продолжает обновлять системные инструменты. В Beta 3 компания выводит редизайн встроенной записи экрана из стадии Canary (экспериментальных сборок) в более широкое тестирование.

Обновленный интерфейс предлагает более современный и структурированный вид. Панель запуска записи теперь выглядит компактнее и логичнее организована, с четким разделением опций. Перед началом записи пользователь получает доступ к основным параметрам: выбор источника звука (система, микрофон или оба) возможность включения записи касаний на экране быстрый старт записи без лишних шагов.

Google запустив 3 бету Android 17: 4 ключових апдейта системи
Фото: Android Authority

Редизайн направлен на упрощение взаимодействия: элементы управления стали более читабельными улучшено визуальную иерархию уменьшено количество лишних нажатий перед стартом Интерфейс также лучше согласуется с обновленным языком дизайна Android.

Ранее этот дизайн был доступен только во внутренних или экспериментальных сборках (Canary). В Beta 3 он становится доступным более широкой аудитории тестировщиков, что свидетельствует о готовности функции к релизу.

Google запустив 3 бету Android 17: 4 ключових апдейта системи

Поскольку Android 17 уже достиг этапа стабильности платформы, существенных изменений в функциональности не ожидается. Это означает, что именно этот вариант записи экрана, вероятно, попадет в финальную версию системы.

Расширение темной темы на уровне отдельных приложений

В Android 17 Google тестирует дальнейшее развитие темного режима — теперь с возможностью применять его не только на уровне системы, но и для отдельных приложений.


В текущих версиях Android темная тема обычно применяется глобально — либо для всей системы, либо зависит от поддержки конкретного приложения. В Android 17 появляется более гибкий подход. Пользователи получают возможность: принудительно включать темную тему для отдельных приложений выключать ее там, где она не нужна настраивать отображение независимо от системной темы.

Google запустив 3 бету Android 17: 4 ключових апдейта системи
Фото: 9to5google

Новая опция размещается в настройках и позволяет управлять темной темой на уровне каждого приложения. Это особенно полезно для программ, которые не имеют собственной поддержки темного режима или реализуют его некорректно. Система фактически «форсирует» темное оформление, адаптируя интерфейс приложения под темную палитру.

Это решение расширяет контроль пользователя над интерфейсом: улучшается читабельность в темноте, уменьшается нагрузка на глаза, обеспечивается более консистентный вид системы. В то же время принудительный темный режим может работать неидеально с некоторыми приложениями, поскольку не все интерфейсы корректно адаптируются.

Функция находится на стадии тестирования в Android 17 и может быть доработана перед финальным релизом. Однако ее появление в бета-версии свидетельствует о намерении Google сделать темную тему более гибкой и управляемой.

Google випустила першу бету Android 17: що нового?


Источник: Android Authority

 

Популярные новости



Techland презентует новый Dying Light: The Beast "Restored Land Edition" с обновленным режимом выживания
Как отключить ИИ-обзоры в поиске Google: инструкция для веб-версии, Android и iOS
Нативно и без Proton: Unity анонсировала официальную интеграцию со Steam и Steam Deck
В серии Samsung Galaxy S26 новый Gemini: с ним смартфон становится личным помощником
Google закрывает приложение "Погода" на Android: прогноз теперь открывается через Поиск с ИИ
Первые видео десктопной Android заметно отличаются от предыдущих кадров
Gemini теперь знает вас лучше: Google запускает персонализацию бесплатно
В Snapseed на iOS добавили камеру с ручным управлением и ретро-фильтры
Google выпустила Pixel 10a: "лучшая" система камер для смартфона за $500
В Chrome для Android появилась функция закрепления вкладок, как на ПК
Обновление Apple iOS 27 "Rave" очистит код и улучшит автономность
Конец принудительным апдейтам Windows: Microsoft позволит ставить обновления на паузу
Временное решение: OnePlus объяснила блокировку отката прошивок
Google Фото позволил превращать снимки в видео по текстовому описанию
Xiaomi HyperOS 3 блокирует смартфоны с глобальной прошивкой, предназначеные для Китая — как восстановить
Google разрешил удалять данные паспортов и личные откровенные фото из поиска
Google "лениво" анонсировала Pixel 10a: есть цвета и дата
Установить APK на Android станет сложнее: Google усиливает защиту
"Дія.Підпис" обновился: теперь нужен физический паспорт и NFC
Инсайдеры раскрыли детали Google Pixel 11 Pro Fold: более тонкий корпус и обновленный модуль LED-камеры
Google Maps следит за вами больше, чем вы думаете: как от этого избавиться
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить