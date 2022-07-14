Аномальная жара в Техасе – Tesla просит жителей не заряжать электромобили в часы пик, а майнерам пришлось отключить свои фермы

Компания Tesla обратилась с просьбой к своим клиентам в Техасе – не заряжать свои электромобили в часы пик, чтобы не перегружать энергосистему штата. Вместе с тем оператор сети Техаса (ERCOT) призывает жителей экономить электроэнергию в связи с чрезвычайно высокой температурой, поскольку энергосистема находится в почти аварийном состоянии.

Tesla разослала предупреждение на экраны автомобилей клиентов. Компания рекомендует им не заряжать свои автомобили с 15:00 до 20:00.

«Ожидается, что волна тепла повлияет на сеть в Техасе в течение следующих нескольких дней», — говорится в предупреждении. «Сетевой оператор рекомендует по возможности избегать зарядки в часы пик с 15:00 до 20:00, чтобы помочь усилиям штата по управлению спросом».

ERCOT рекомендовал жителям Техаса избегать запуска бытовых приборов с большим энергопотреблением с 14:00 до 20:00.

Отключение электромобилей от сети в часы пик может помочь энергосистеме Техаса избежать аварийных отключений электроэнергии в то время, когда жители активно используют кондиционеры для охлаждения помещений. Ситуация усугубляется ещё тем, что жаркая погода сопровождается практически полным отсутствием ветра, что снижает выработку энергии ветряными электростанциями, которые обычно генерируют около четверти электроэнергии в штате.

Это второй раз в этом году, когда из-за высокой температуры в Техасе Tesla призывает клиентов отказаться от зарядки электромобилей в часы пикового энергопотребления. Компания рассылала аналогичное предупреждение в мае 2022 года.

Жаркая погода также повлияла и на майнеров Bitcoin в Техасе. Майнинговые компании остановили своё оборудование, чтобы снизить нагрузку на энергосеть. В обычном режиме работы такое оборудование требует более 1000 мВт электроэнергии, что составляет около 1% общей ёмкости сети штата.

Bitcoin-майнеры стекались в Техас на протяжении последнего года после того, как Китай запретил майнинг на своей территории. Как результат, США стали крупнейшим центром майнинга в мире.

Источник: The Verge, 2