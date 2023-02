Анонсированы смартфоны Samsung Galaxy S23 и Galaxy S23 Plus: Snapdragon 8 Gen 2, +200 мАч к батарее и улучшенная селфи-камера

Вместе с топовым смартфоном Galaxy S23 Ultra компания Samsung представила и более доступные модели Galaxy S23 и Galaxy S23 Plus. Они получили несколько улучшений по сравнению с предшественниками.

Дисплеи новинок не изменились в плане размеров по сравнению с прошлогодними версиями. Galaxy S23 имеет 6,1-дюймовый экран, а Galaxy S23 Plus – 6,6-дюймовый. В обоих случаях применяются OLED-панели с разрешением 1080p и частотой обновления до 120 Гц. Вместе с тем максимальная яркость изображения увеличена с 1300 нит до 1750 нит, а отображение тонов улучшилось, адаптируясь к условиям освещения.

Устройства получили новейший процессор Snapdragon 8 Gen 2, который должен улучшить производительность и энергоэффективность по сравнению с прошлогодними моделями. Испарительные камеры в телефонах увеличены в 2 раза, что должно положительно сказаться на производительности и стабильности. Ещё в новинках используются батареи с увеличенной на 200 мАч ёмкостью: 3900 мАч в Galaxy S23 и 4700 мАч в Galaxy S23 Plus.

Основные камеры не претерпели изменений. Как и в прошлом году, устройства содержат тройные камеры, которые включают главный 50-мегапиксельный модуль с оптической стабилизацией изображения, 12-мегапиксельный сверхширокоугольный модуль и 10-мегапиксельный модуль с 3-кратным оптическим увеличением. Но благодаря новому процессору обработки изображений в SoC Snapdragon 8 Gen 2 камеры должны обеспечить улучшенное качество съёмки. В этом году в смартфонах серии Galaxy S23 появилась новая селфи-камера. Она включает 12-мегапиксельный сенсор с автофокусом, который теперь снимает HDR-видео со скоростью 60 кадров в секунду.

Некоторые изменения заметны в дизайне. Смартфоны лишились выступа в области камер. А для защиты от ударов и царапин теперь используется стекло Gorilla Glass Victus 2. Варианты цветового оформления корпуса для S23 и S23 Plus — те же лавандовый, зеленый, кремовый и черный, что и для S23 Ultra.

Смартфоны Samsung Galaxy S23 и Galaxy S23 Plus уже доступны для предварительного заказа с сегодняшнего дня. Как и в прошлом году, цена Galaxy S23 начинается с отметки $799 за конфигурацию с 8/128 ГБ памяти. Версию Galaxy S23 Plus можно купить по цене $999 за конфигурацию с теми же 8 ГБ оперативной памяти и хранилищем ёмкостью 256 ГБ (вдвое больше, чем у S22 Plus). Украинские цены начинаются с 39999 и 47999 грн, соответственно. Продажи стартуют с 17 февраля.

