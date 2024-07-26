Windows 11 подружили с Android: непосредственный доступ к файлам смартфона через Проводник

Microsoft начала тестировать новый способ доступа к Android-смартфону непосредственно из Проводника Windows 11. Участники программы Windows Insider уже могут протестировать эту новую функцию, которая позволяет беспроводным способом просматривать папки и файлы на телефоне с ОС Android.

Интеграция в Проводник означает, что Android-устройство выглядит так же как обычное USB-устройство в левой стороне панели. Это позволяет легко копировать или перемещать файлы между ПК и Android-телефоном, а также переименовывать или удалять их. Это, конечно, намного быстрее, чем использование существующей программы Phone Link.

Чтобы воспользоваться этой возможностью, нужно устройство с версией ОС Android 11 или более новой, участие в программе Windows Insider и бета-версия приложения Link to Windows. Доступ к новой функции получили все четыре канала Windows Insider включая Release Preview. Это свидетельствует о высокой степени готовности функции. Следовательно, вскоре все пользователи компьютеров с Windows 11 смогут получить доступ к этой новой функции.

Чтобы включить эту функцию Проводника, нужно перейти в «Параметры» > «Bluetooth и устройства» > «Мобильные устройства» и выбрать раздел «Управлять устройствами», чтобы позволить компьютеру подключиться к Android-телефону. Подсказка будет включать переключатель для доступа в Проводнике, наряду с обычным выбором уведомлений и доступа к камере.

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Источник: The Verge

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