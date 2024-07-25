Новый трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl — релиз игры перенесли на 20 ноября (официально)

Раздел Игры выходит при поддержке ?

GSC Game World объявила о новой дате выхода игры S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl. Теперь игра выйдет 20 ноября 2024 года вместо ранее запланированной даты 5 сентября 2024 года. Дополнительное время необходимо разработчикам для исправления ошибок и полировки игрового процесса.

«Мы знаем, что вы уже наверняка устали ждать, и мы искренне ценим ваше терпение. Эти два дополнительных месяца дадут нам возможность исправить больше «неожиданных аномалий» (или просто «багов», как вы их называете). Мы всегда благодарны за вашу постоянную поддержку и понимание — это имеет для нас большое значение. Мы так же хотим, как и вы, наконец выпустить игру и чтобы вы сами испытали ее», — сказал Евгений Григорович, игровой директор GSC Game World.

Чтобы немного подсластить пилюлю, разработчики анонсировали мероприятие S.T.A.L.K.E.R. 2 Developer Deep Dive, во время которого команда поделится самой большой порцией информации об игре. 12 августа года фанаты игры смогут увидеть разнообразный контент, который ранее был недоступен, в частности:

Интервью и закулисье процесса разработки;

Много новых кадров, включая обзор мира, разнообразные локации, игровой процесс и ролики;

Полное видео прохождения одного из сюжетных квестов.

В рамках S.T.A.L.K.E.R. 2 Developer Deep Dive разработчики хотят дать поклонникам полное понимание того, какой является игра S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl и как она выглядит. Больше подробностей будет предоставлено в ближайшее время.

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Игра S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl выйдет на ПК и Xbox Series X/S 20 ноября 2024 года. С первого дня игра будет доступна в Game Pass. Предзаказы уже открыты на сайте разработчиков, а также в Steam и GOG.

Раздел Игры выходит при поддержке ?

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