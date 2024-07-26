Кто сыграет в сериале «Рыцарь семи королевств», приквеле «Игры престолов»? Известны имена нескольких актеров

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Съемочная группа сериала «Рыцарь семи королевств», работает над первым сезоном сериала в Белфасте, на севере Ирландии. Стали известны имена еще нескольких актеров, которые сыграют в нем.

Дебютный сезон сериала адаптирует новеллу «Рыцарь-бурлака». Ранее стало известно, что, что Росс Андерсон был выбран на роль сера Гамфри Гардинга. Он был одним из многих рыцарей, которые принимали участие в турнире на Эшфорд-Медоу. Гамфри Гардинг сражается с Аэрионом Таргариеном (Финн Беннетт) — получает тяжелую травму, но выигрывает бой. Затем он присоединяется к Данку (Питер Клеффи) в Суде семерых в конце новеллы.

Росс Андерсон снимался в «Последнем королевстве» и фильме «Семь королей должны умереть», а также в таких проектах, как «Человек короля», «Лифт», «Гранитная гавань» и многих других.

Другие актеры — это Роуэн Робинсон, Эбигейл О’Риган и Стивен Калверт. Робинсон играет неизвестного персонажа под кодовым именем «Роуэн». Некоторые фанаты предполагают, что она может сыграть Роанн Уэббер. Эбигейл О’Риган — еще одна рыжеволосая актриса, чья роль неизвестна, она является еще одной кандидаткой на Роанн Уэббер.

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Стивен Калверт, который играет рыцаря Штормовых земель. По всей вероятности, он один из рыцарей, которых можно будет увидеть с Лионелем Баратеоном (Даниэль Ингс).

Источник: Redanian Intelligence

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