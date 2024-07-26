Кто сыграет в сериале «Рыцарь семи королевств», приквеле «Игры престолов»? Известны имена нескольких актеров

Съемочная группа сериала «Рыцарь семи королевств», работает над первым сезоном сериала в Белфасте, на севере Ирландии. Стали известны имена еще нескольких актеров, которые сыграют в нем.
Дебютный сезон сериала адаптирует новеллу «Рыцарь-бурлака». Ранее стало известно, что, что Росс Андерсон был выбран на роль сера Гамфри Гардинга. Он был одним из многих рыцарей, которые принимали участие в турнире на Эшфорд-Медоу. Гамфри Гардинг сражается с Аэрионом Таргариеном (Финн Беннетт) — получает тяжелую травму, но выигрывает бой. Затем он присоединяется к Данку (Питер Клеффи) в Суде семерых в конце новеллы.
Росс Андерсон снимался в «Последнем королевстве» и фильме «Семь королей должны умереть», а также в таких проектах, как «Человек короля», «Лифт», «Гранитная гавань» и многих других.
Другие актеры — это Роуэн Робинсон, Эбигейл О’Риган и Стивен Калверт. Робинсон играет неизвестного персонажа под кодовым именем «Роуэн». Некоторые фанаты предполагают, что она может сыграть Роанн Уэббер. Эбигейл О’Риган — еще одна рыжеволосая актриса, чья роль неизвестна, она является еще одной кандидаткой на Роанн Уэббер.
Стивен Калверт, который играет рыцаря Штормовых земель. По всей вероятности, он один из рыцарей, которых можно будет увидеть с Лионелем Баратеоном (Даниэль Ингс).
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Источник: Redanian Intelligence
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