Новости Устройства 25.07.2024 в 13:49 comment views icon

Умный счетчик WATT+ от YASNO — автоматическая передача показаний, двухзонный тариф и цена в ₴8 тыс.

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Вадим Карпусь

Автор новостей

Умный счетчик WATT+ от YASNO — автоматическая передача показаний, двухзонный тариф и цена в ₴8 тыс.

YASNO предлагает установить индивидуальный умный счетчик электроэнергии «Умный WATT+». Он способен автоматически передавать показатели потребления электроэнергии, что освобождает его от необходимости самостоятельно контролировать этот процесс. Благодаря двухзонной тарификации его владелец сможет экономить не только время, но и средства.

Одним из основных преимуществ «Умный WATT+» является то, что для автоматической передачи показаний не нужно устанавливать АСКУЭ на весь дом, а значит можно не зависеть в вопросах автоматизации от соседей или ОСМД. Такие счетчики работают на основе GSM-сетей и автоматически будут передавать данные в определенное время. Кроме того, счетчик фиксирует потребление отдельно днем и ночью, что позволяет активировать двухзонный тариф и платить вдвое меньше за электроэнергию, потребленную в ночное время.

Счетчик «Умный WATT+» можно заказать на сайте YASNO. 1-фазный счетчик (220 В) с доставкой, установкой и настройкой стоит 7999 грн. Доступна рассрочка на 6 месяцев с ежемесячными платежами 1334 грн. Ее предоставляют monobank и «ПриватБанк».

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