В четвертом сезоне «Ведьмака» Цири и Геральт не пересекаются, — Фрейя Аллан

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Во время Comic-Con в Сан-Диего звезда сериала «Ведьмак» от Netflix Фрейя Аллан рассказала, что Цири не будет пересекаться с Геральтом Лиама Хемсворта в четвертом сезоне.

Цири в исполнении Аллан начинает новую жизнь вне закона вместе с уличной бандой, известной как «Крысы», с которой она сбежала в финале третьей части 2 сериала «Ведьмак». В разговоре с Screen Rant на нынешнем Comic-Con в Сан-Диего, где Фрейя представляет фильм «Королевство планеты обезьян», она рассказала, что, хотя ее новый партнер по сериалу «действительно хороший парень», она не видела его в работе как Геральта, поскольку их персонажи не имеют общих сцен в новом сезоне. Зато Цири прокладывает свой собственный путь под новым псевдонимом Фалька, пытаясь забыть о прежней жизни:

«В этом сезоне нет отношений. Цири пошла своим путем, а он пошел своим, так что это: «Забудь о Геральте». Это то, что находится в зоне Цири: «Давай попробуем заблокировать это. Этого никогда не было. Теперь я Фалька; я не Цири». Но, как видите, я вроде как не оставила это позади. Я как будто все еще в этом сейчас. Но Лиам прекрасен; он действительно хороший парень. Я не видела ничего из того, что он делал, потому что у нас нет общих сцен, но он такой милый. Я слышала, что он это разрушает [«I’ve heard that he’s smashing it», видимо, Фрейя имела в виду образ «хорошего парня» — ред.], так что не могу дождаться, чтобы увидеть, что он делает».

Новая информация от Фрейи Аллан может стать неожиданностью для зрителей сериала «Ведьмак», но он вполне логичен с точки зрения ее истории (хотя в целом сериал и очень далеко отходит от книжной истории). Несмотря на то, что время, проведенное Цири с «Крысами», и ее отношения с Мистле (Кристель Элвин), будут далеко не идиллическими, они дадут зрителям возможность увидеть, как она идет гораздо более темным путем без защиты Геральта.

Также, возможно, зрители получили ответ на вопрос, куда же делся сериал «Крысы». Со слов Фрейи Аллан можно предположить, что он был интегрирован в «Ведьмака».

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Источник: ScreenRant

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