Анонсирован бюджетный смартфон Redmi 9T: дисплей 6,53 дюйма Full HD+, чипсет Snapdragon 662, батарея 6000 мАч и цена €160

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Компания Xiaomi представила новый бюджетный смартфон Redmi 9T. Несмотря на бюджетное позиционирование, новинка предлагает большой дисплей и аккумулятор высокой ёмкости.

Новый смартфон Redmi 9T содержит дисплей диагональю 6,53 дюйма с разрешением Full HD+ 2340х1080 точек (плотность размещения пикселей 394 ppi). Смартфон имеет сертификацию Widevine L1 и TÜV Rheinland Low Blue Light. Экран покрыт защитным стеклом Corning Gorilla Glass 3. Аппарат оснащён 8-ядерным процессором Qualcomm Snapdragon 662 с частотой до 2 ГГц, который дополнен GPU Adreno 610. Устройство содержит 4 ГБ оперативной памяти, 64 ГБ встроенной флэш-памяти и слот для установки карты памяти microSD ёмкостью до 512 ГБ.

На задней панели смартфона Redmi 9T расположена камера на базе четырёх модулей. Она включает главный 48-мегапиксельный модуль (диафрагма f/1.79), 8-мегапиксельный сверхширокоугольный модуль, 2-мегапиксельный макро модуль и 2-мегапиксельный сенсор глубины сцены. Камера поддерживает запись видео в разрешении 4K. Фронтальная камера – 8-мегапиксельная. Она расположена в каплеобразном вырезе дисплея.

В устройстве используется батарея ёмкостью 6000 мАч. Поддерживается быстрая зарядка мощностью 18 Вт, а в комплект поставки включается зарядное устройство мощностью 22,5 Вт. Аппарат также несёт на борту модули беспроводной связи Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac и Bluetooth 5.0. В Украине будет продаваться версия с поддержкой NFC. Также производитель реализовал 3,5-миллиметровый звуковой разъём и инфракрасный порт. Устройство имеет размеры 162,3×77,3×9,6 мм и массу 198 г.

Смартфон Redmi 9T оценивается в €160. Он поступит в продажу в Украине в марте. Пользователям будут доступны серый, синий, оранжевый и зелёный варианты цветового исполнения корпуса.