Анонсирован хэтчбек нового поколения Peugeot 308: новый дизайн и технологии, бензин/дизель/гибрид и полуавтопилот

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Французский автопроизводитель Peugeot представил новое поколение хэтчбека Peugeot 308, который станет первой моделью бренда с обновленным логотипом-гербом. Интересно, что за ним скрыт радар для систем помощи при вождении, это стало возможным благодаря использованию в логотипе материалов, «прозрачных» для радиволн.

В передних фарах Peugeot 308 используется светодиодная технология (LED) начиная даже с первого уровня комплектации. Утонченные продолговатые фары вносят свой вклад в индивидуальный облик новой модели. Оригинальные дневные ходовые огни заходят внутрь переднего бампера, получив небольшой изгиб. В комплектациях GT и GT Pack установлены светодиодные матричные фары, выполненные по технологии PEUGEOT Matrix LED. Сзади используется технология Full LED: светодиодные фонари выполнены в виде трех «когтей», которые создают фирменную «подпись света».

Хэтчбек Peugeot 308 построен на основе эволюционировавшей платформы EMP2 (Efficient Modular Platform 2), которая позволяет создавать автомобили с разными типами силовых установок в границах одной модели/кузова. Для новинки предложены как традиционные ДВС-версии, так и электрифицированные модификации. К примеру, уже со старта продаж, для модели будут доступны две версии в виде подзаряжаемого гибрида (Plug-In Hybrid).

Новый Peugeot 308 существенно изменился в размерах и пропорциях: длина автомобиля достигает 4,36 м (+11 см к предшественнику); колесная база увеличивается до 2,675 м (+55 мм) – больше простора для пассажиров; высота кузова теперь составляет 1,44 м (-20 мм); лобовое стекло теперь больше наклонилось и немного сдвинуто назад. Объем багажного отсека в стандартном варианте составляет 412 литров (ниша объемом 28 литров в подполье). При складывании заднего дивана, объем багажного отсека увеличивается до максимального значения в 1323 литра. Новинка предлагается с колесными дисками размерностью от 16 до 18 дюймов.

Модель предлагается с несколькими вариантами двигателя и коробки передач, включая ДВС (Euro 6) и подключаемый гибрид. Бензиновые турбо-моторы построены по 3-цилиндровой 1,2-литровой архитектуре, а турбодизели отличаются впрыском топлива под высоким давлением, SCR-фильтром для очистки выхлопных газов и системой «Стоп/Старт».

PureTech 110 S&S BVM6 – двигатель мощностью 110 л.с. в паре с 6-ст. МКПП;

PureTech 130 S&S BVM6 – двигатель мощностью 130 л.с. в паре с 6-ст. МКПП;

PureTech 130 S&S EAT8 – двигатель мощностью 130 л.с. в паре с 8-ст. АКПП;

BlueHdi 130 S&S BVM6 – турбодизель мощностью 130 л.с. в паре с 6-ст. МКПП;

BlueHdi 130 S&S EAT8 – турбодизель мощностью 130 л.с. в паре с 8-ст. АКПП;

HYBRID 225 e-EAT8 – привод на передние колеса, комбинация двигателя PureTech мощностью 180 л.с. (132 кВт) и электродвигателя мощностью 81 кВт, использование трансмиссии e-EAT8, выбросы CO₂ от 26 г/км, запас хода на электротяге до 59 км;

HYBRID 180 e-EAT8 – привод на передние колеса, комбинация двигателя PureTech мощностью 150 л.с. (110 кВт) и электродвигателя мощностью 81 кВт, использование трансмиссии e-EAT8, выбросы CO₂ от 25 г/км, запас хода на электротяге до 60 км.

Модель Peugeot 308 оснащается полный набором системы помощи водителю, включя пакет Drive Assist 2.0 (будет доступен в конце года), который делает еще один шаг к автономному вождению. Данный пакет включает в себя адаптивный круиз-контроль, систему удержания в полосе движения, а также три новые функции:

полуавтоматическое перестроение по рядам – система предполагает, что водитель обгонит впередиидущий автомобиль и затем поможет ему вернуться в свой ряд, работает на скорости от 70 км/ч до 180 км/ч;

поддержание рекомендованной скорости – система предлагает водителю подстроить свою скорость движения (ускорится или замедлится) в соответствии со знаками скоростных лимитов;

адаптация скорости к крутизне поворота – система подбирает оптимальную скорость для прохождения поворота, работает на скорости до 180 км/ч.

Кроме того, новинка получила оборудование, которое ранее встречалось только в автомобилях более высокого класса:

радары дальнего радиуса действия (75 метров) для системы контроля «слепых зон» зеркал заднего вида;

предупреждение о перекрестном трафике сзади;

камера заднего вида со 180-градусным углом обзора и HD-разрешением;

система помощи при парковке с 360-градусным «круговым» обзором и четырьмя камерами (спереди, сзади, справа, слева);

подогрев лобового стекла по всей площади и подогрев рулевого колеса;

авто-перенастройка зеркал заднего вида при выборе передачи заднего хода.

Также стоит отметить такие функции Peugeot 308, как:

адаптивный круиз-контроль с функцией «Stop & Go» (для автомобилей с АКПП EAT8), который позволяет поддерживать заданную дистанцию до впередиидущего автомобиля;

адаптивный круиз-контроль с рабочим диапазоном скоростей от 30 км/ч (для автомобилей с МКПП), который позволяет поддерживать заданную дистанцию до впередиидущего автомобиля;

система автоматического экстренного торможения АЕВ (Automatic Emergency Braking), которая распознает автомобили, пешеходов, велосипедистов, работает днем и ночью на скоростях от 7 км/ч до 140 км/ч, а также может подавать сигнал-предупреждение;

активный контроль рядности и предупреждение о непреднамеренном пересечении линий разметки ряда (с коррекцией курса в рамках своего ряда/полосы движения);

функция контроля внимания водителя, которая распознает усталость водителя путем анализа микро-движений рулевого колеса;

автоматическое переключение света «дальний/ближний»;

расширенная система распознавания дорожных знаков (ограничения скорости, знак остановки, одностороннее движение, запрет обгона, конец запрета на обгон, пр.);

люк со сдвижной противосолнечной шторкой;

штатная сигнализация с контролем объема и периметра вокруг автомобиля;

электрический стояночный тормоз с управлением кнопкой (во всех версиях).

Фирменный салон Peugeot i-Cockpit получил нишу с беспроводной зарядкой для смартфона, пару разъемов USB Type-C, удобный подлокотник, два подстаканника большого диаметра, а также множество ниш и отсеков для вещей суммарным объемом 34 литра. Дизайн интерьера подчеркнут разнообразием отделочных материалов и декора в салоне. К примеру, светодиодная «атмосферная» подсветка (8 цветов на выбор) освещает центральную консоль и дверные панели. Последние, в свою очередь, имеют покрытие из ткани или алькантары, а также украшены алюминиевым декором.

Новая информационно-развлекательная мультимедийная система Peugeot i-Connect помнит до восьми профилей пользователей. Функция интеграции смартфонов теперь беспроводная, кроме того по каналу Bluetooth можно одновременно подключить два телефона. Центральный 10-дюймовый сенсорный HD-дисплей предлагает многооконный режим и поддержку «виджетов» или ярлыков. Мультимедийная система i-Connect Advanced с поддержкой голосового управления включает технологии TomTom connected (обновления по воздуху), при этом навигационная карта может отображаться на всей площади дисплея, что повышает удобство использования.

Новый Peugeot 308 будет производиться во Франции, на заводе в г. Мюлуз (Mulhouse) и поступит в продажу на европейские рынки уже во второй половине 2021 года.

Источник: Peugeot