Анонсирован первый смартфон под брендом Leica – Leitz Phone 1 по цене $1700

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Компания SoftBank анонсировала смартфон под брендом Leica. Название Leica и раньше красовалось на некоторых смартфонах, но имело отношение лишь к камере. Новый Leitz Phone 1 является первым устройством, когда бренд Leica и знаменитая красная точка относятся ко всему смартфону.

Фактически, Leica Leitz Phone 1 представляет собой немного изменённый смартфон Sharp Aquos R6, выпущенный в прошлом месяце. Устройство оснащено 6,6-дюймовым IGZO OLED дисплеем с разрешением 2730×1260 точек, пиковой яркостью 2000 нит и технологией адаптивной синхронизации частоты изображения до 240 Гц. Аппарат несёт на борту процессор Qualcomm Snapdragon 888, 12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной флэш-памяти. Хранилище дополнительно можно расширить на 1 ТБ с помощью карты памяти microSD. Ёмкость батареи составляет 5000 мАч. Новинка защищена от воздействия пыли и воды в соответствии со стандартом IP68.

Как и в случае Sharp Aquos R6, смартфон Leica Leitz Phone 1 содержит дюймовый 20-мегапиксельный сенсор, который дополнен широкоугольным объективом с фокусным расстоянием 19 мм и диафрагмой f/1.9. Отличия заключаются лишь во внешнем виде модуля – в новинке он имеет круглую форму. Для защиты модуля камеры от повреждений в комплект поставки включается специальная крышка. Фронтальная камера – 12,6-мегапиксельная.

Смартфон Leica Leitz Phone 1 будет распространяться исключительно в Японии через телекоммуникационного оператора SoftBank. Устройство станет доступным для предварительного заказа с 18 июня по цене около $1700. Фактические продажи начнутся в конце июля.

Источник: Engadget