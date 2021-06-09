Анонсированы новые беспроводные наушники для геймеров Razer Hammerhead True Wireless X по цене $80

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Компания Razer анонсировала новые компактные беспроводные наушники Hammerhead True Wireless X, которые позволяют геймерам выделиться среди других сенсорным управлением с зеленой светодиодной подсветкой, создающей особый образ.

Создатели модели отметили, что Razer Hammerhead True Wireless X — это универсальные наушники, оптимизированные для геймеров, с игровым режимом с низкой задержкой 60 мс, обеспечивающие насыщенный звук с эффектом погружения через специально настроенные 13-миллиметровые динамики.

Наушники Hammerhead True Wireless X, совместимые с Google Fast Pair для Android и использующие Bluetooth 5.2 с автоматическим сопряжением, обеспечивают надежное соединение, которое подходит для использования со смартфонами, планшетами, ноутбуками и консолями (в последнем случае потребуется BT-адаптер, который продается отдельно).

Настраиваемые сенсорные элементы управления со светодиодной подсветкой на каждом наушнике обеспечивают быстрый доступ к наиболее часто используемым функциям, таким как управление вызовами, регулировкой громкости или активацией игрового режима.

Новое приложение Razer Audio, которое выходит вместе с Hammerhead True Wireless X, позволяет пользователям точно настраивать звучание, световые эффекты и яркость, а также переназначать сенсорное управление в соответствии с их предпочтениями.

Наушники Razer Hammerhead True Wireless X обеспечивают до 24 часов работы с включенной подсветкой и до 28 часов работы с отключенной, то есть позволяют использовать их для игр и просмотра мультимедиа в течение всего дня.

Продажи новинки уже стартовали в сетях электроники США и Европы, при этом рекомендованная розничная цена в первом случае составляет $79,99, а во втором — €89,99.

Источник: Razer