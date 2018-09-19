Анонсированы бюджетные смартфоны Meizu V8 и Meizu V8 Pro с HD+ дисплеями и ценой от $117

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В дополнение к «почти флагману» Meizu 16X компания Meizu также представила и два смартфона ниже среднего уровня Meizu V8 и Meizu V8 Pro.

Модель Meizu V8 выполнена в корпусе из поликарбоната и оснащена 5,7-дюймовым дисплеем с разрешением HD+ (1440х720 точек, соотношение сторон 18:9). Экран обеспечивает максимальную яркость изображения 450 нит и покрыт стеклом с эффектом 2.5D. В новинке применяется процессор MediaTek MT6739 с частотой 1,5 ГГц и GPU PowerVR GE8100. Объём оперативной памяти составляет 3 ГБ, а ёмкость встроенного хранилища – 32 ГБ. Хранилище можно расширить на дополнительные 128 ГБ при помощи карты памяти MicroSD.

На задней панели смартфона Meizu V8 расположена одиночная 13-мегапиксельная камера, дополненная объективом с диафрагмой f/2.2 и двойной LED вспышкой. Под камерой имеется сканер отпечатков пальцев с поддержкой платежей Alipay и WeChat. Камера на лицевой панели содержит 5-мегапиксельный сенсор, объектив с диафрагмой f/1.9 и поддерживает интеллектуальный режим улучшения портретов. Смартфон Meizu V8 комплектуется батареей ёмкостью 3200 мАч, портом MicroUSB, модулями беспроводной связи Wi-Fi (2,4 ГГц) и Bluetooth 4.2, 3,5-миллиметровым звуковым разъёмом. Размеры устройства составляют 148x73x8,4 мм.

Смартфон Meizu V8 Pro получил такой же дисплей, но в данном случае применяется металлический корпус с вырезами для антенн. Ещё одним отличием стало использование более производительного процессора Helio P22 с частотой 2,2 ГГц. Кроме того, объём оперативной памяти увеличен до 4 ГБ, а ёмкость встроенного хранилища – до 64 ГБ. Наконец, в данном случае применяется двойная камера на задней панели, 12-мегапиксельный модуль (f/2.2) дополнен 5-мегапиксельным сенсором (f/2.2) для определения глубины снимаемой сцены. под камерой имеется сканер отпечатков пальцев. Камера на лицевой панели содержит 5-мегапиксельный сенсор (f/1.9), поддерживает интеллектуальный режим улучшения портретов и функцию распознавания лица пользователя. Батарея имеет такую же ёмкость 3200 мАч, но аппарат оснащён более современным модулем Bluetooth 5.0 и двухдиапазонным модулем Wi-Fi.

Новые смартфоны Meizu поступят в продажу с 20 сентября. Цена Meizu V8 составляет $117. Эта модель доступна только в чёрном цвете. Версия Meizu V8 Pro оценивается в $160. Здесь кроме чёрного цвета корпуса также предлагается и версия в золотистом исполнении.

Источник: gizmochina