Анонсированы смартфоны Meizu 16X на базе Snapdragon 710 и Meizu 16th Aurora Blue с улучшенным градиентным цветом

Модельный ряд смартфонов компании Meizu пополнился сразу парочкой новых устройств. Одной из новинок стала модель Meizu 16X, ориентированная на молодёжную аудиторию, которая ищет смартфон с современными функциями и доступной ценой. Модель Meizu 16X можно назвать незначительно урезанной модификацией Meizu 16th.

Смартфон Meizu 16X выполнен в почти полноэкранном дизайне, но при этом его дисплей лишён выреза в верхней части. Корпус изготавливается из металла, а на задней панели имеются характерные антенные вставки. Однако предусмотрена специальная версия Ru White с керамической задней панелью без антенных вставок.

Смартфон Meizu 16X оснащён AMOLED дисплеем, который даже без выреза занимает 90,62% лицевой панели. Однако диагональ и разрешение изображения пока не уточняются. В дисплей интегрирован сканер отпечатков пальцев. Он срабатывает всего за 0,25 секунды и обеспечивает точность на уровне 99,12%. Новинка несёт на борту 8-ядерный процессор Snapdragon 710 с частотой 2,2 ГГц и GPU Adreno 616, 6 ГБ оперативной памяти и 64 или 128 ГБ встроенной флэш-памяти.

На задней панели смартфона Meizu 16X расположена двойная камера. Она включает 12-мегапиксельные сенсоры IMX380 и IMX350 с крупными пикселями. Также в наличии имеются оптическая стабилизация изображения, поддержка HDR и функций искусственного интеллекта. Камера на лицевой панели содержит 20-мегапиксельный сенсор. Комплектный аккумулятор имеет ёмкость 3100 мАч. Как отмечает производитель, его ёмкости достаточно для работы игры King of Glory на протяжении 5,8 часа.

Смартфон Meizu 16X поступит в продажу с 26 сентября. Цена базовой версии в конфигурации 6 ГБ ОЗУ и 64 ГБ встроенной памяти составит около $306. В то же время за улученную модификацию, которая содержит 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флэш-памяти, предстоит заплатить уже около $350. Помимо уже упомянутого цвета Ru White также будут доступны версии цветов Jet Black и Noble Gold.

Ещё одной новинкой стала версия смартфона Meizu 16th Aurora Blue с градиентным цветовым переходом в оформлении корпуса. Отмечается, что в данном случае применяется усовершенствованный процесс фото-напыления, который позволяет задавать цветной узор на стекле и отражать свет для обеспечения эффекта сияния. Это значительно улучшенный (и на 300% более дорогой) способ нанесения градиентного цвета по сравнению с применением процесса стеклянной плёнки. В результате, цена Meizu 16th Aurora Blue оказалась на 100 юаней (около $14,6) выше по сравнению со стандартной версией. За конфигурацию с 6/64 ГБ памяти предстоит заплатить около $408, 6/128 ГБ – $437, 8/256 ГБ – $496. Продажи новой версии Meizu 16th Aurora Blue также стартуют 26 сентября.

Источник: gizmochina 1, 2