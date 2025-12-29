Antgamer представила первый монитор 1080 Гц

Новости Устройства 29.12.2025 comment views icon

Компания HKC в дополнение к первому в мире монитору RGB Mini-LED объявила о выпуске нового ультрабыстрого игрового монитора, который способен работать с частотой обновления до 1080 Гц. Модель ANT275PQ MAX из линейки Antgamer получила двойной режим работы: разрешение 2560×1440 пикселей при частоте 540 Гц или 1280×720 пикселей при 1080 Гц.

Эта деталь стала известной лишь сейчас, хотя сам монитор впервые появился еще в августе этого года как 540-герцовый QHD-дисплей. HKC также планирует продемонстрировать ANT275PQ MAX на выставке CES 2026. В пресс-материалах к CES компания описывает новинку как QHD LCD монитор для киберспорта с функцией работы в двух режимах, которая и открывает доступ к частоте 1080 Гц.

Еще в августе ANT275PQ MAX позиционировали как 27-дюймовый IPS-монитор с разрешением 2560×1440 пикселей, построенный на оксидной подложке (HMO). Тогда же появилась информация о поддержке DisplayPort 2.1 UHBR20, что критически важно для работы со сверхвысокой частотой обновления в QHD без агрессивного сжатия сигнала. Ориентировочная цена в Китае составляла порядка $980.

После прошлогоднего релиза модели ANT257PF с частотой 750 Гц на FAST TN-матрице, бренд Antgamer представляет обновленный ANT275PQ MAX как QHD LCD-монитор с самой высокой в мире частотой обновления. В дополнение к поддержке 1080 Гц он также использует обработку изображения на основе ИИ для достижения максимальной скорости в шутерах от первого лица.

Стоит уточнить: активация режима 1080 Гц автоматически снижает разрешение до 720p. Подобные решения на рынке уже попадались, но до сих пор нет подтверждений, что их реально используют в профессиональных киберспортивных турнирах. Формально владелец такого монитора может заявить, что имеет самую быструю матрицу на рынке, но играть на разрешении ниже того, что предлагают большинство современных смартфонов, — решение очень специфическое.

Напомним, на выставке CES 2026 компания LG покажет первый в мире 5K MiniLED монитор с ИИ-апскейлингом и первый 39″ 5K2K OLED и 52″ 5K2K, а Samsung представит мониторы Odyssey 2026 с частотой 1040 Гц и 6K 3D без очков.

Источник: videocardz

