Samsung анонсировала мониторы Odyssey 2026: рекордные 1040 Гц и 6K 3D без очков

Samsung не стала ждать начала выставки CES 2026 и анонсировала линейку игровых мониторов Odyssey 2026 года. На этот раз компания сделала ставку на рекордные разрешения, сверхвысокие частоты обновления и новые форматы погружения. Компания представила сразу пять новых моделей в сериях Odyssey 3D, G6 и G8, среди которых — первый в мире 6K-монитор с 3D-эффектом без очков, а также дисплеи с режимом до 1040 Гц.

Samsung Odyssey 3D

Флагманом линейки стала 32-дюймовая модель Odyssey 3D (G90XH) — первый игровой монитор с разрешением 6K и 3D без очков. Система отслеживания глаз в реальном времени корректирует глубину и перспективу в зависимости от положения пользователя, создавая многослойное изображение без гарнитур и пауз в геймплее. Монитор работает с частотой 165 Гц, а в режиме Dual Mode — до 330 Гц. Панель имеет время отклика 1 мс (GtG). Samsung также заявляет об оптимизированных 3D-эффектах для игр, созданных в сотрудничестве с разработчиками. Среди поддерживаемых проектов — The First Berserker: Khazan, Lies of P: Overture и Stellar Blade.

Odyssey G6

27-дюймовый Odyssey G6 (G60H) ориентирован на киберспорт. Он поддерживает нативное разрешение QHD с частотой до 600 Гц, а в режиме Dual Mode способен работать с частотой 1040 Гц, однако только в разрешении HD (720p). Монитор поддерживает AMD FreeSync Premium Pro и NVIDIA G-Sync Compatible.

Odyssey G8

Серия Odyssey G8 в 2026 году включает сразу три модели:

32″ Odyssey G8 (G80HS) — первый в отрасли 6K-монитор для игр с нативной частотой 165 Гц и до 330 Гц в режиме 3K.

27″ Odyssey G8 (G80HF) — 5K IPS-модель с частотой до 180 Гц и до 360 Гц в QHD.

32″ Odyssey OLED G8 (G80SH) — 4K QD-OLED с частотой 240 Гц, яркостью 300 нит, сертификацией VESA DisplayHDR True Black 500, антибликовым покрытием и интерфейсом DisplayPort 2.1 (UHBR20) с пропускной способностью до 80 Гбит/с.

Все модели G8 сертифицированы AMD FreeSync Premium Pro и NVIDIA G-Sync Compatible. DisplayPort 2.1 есть во всей линейке, однако полная спецификация UHBR20 заявлена только для OLED-версии. Поддержки HDMI 2.2 компания не объявила.

Новая линейка Odyssey будет демонстрироваться вживую на CES 2026 в Лас-Вегасе с 6 по 9 января.

Напомним, недавно Samsung выпустила монитор Odyssey OLED G6 500 Гц и линейку Odyssey G7. Также компания предлагает модель 4K OLED с частотой 240 Гц.

Источник: techpowerup, videocardz