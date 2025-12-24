Новости Устройства 24.12.2025 comment views icon

Samsung анонсировала мониторы Odyssey 2026: рекордные 1040 Гц и 6K 3D без очков

Samsung анонсувала монітори Odyssey 2026: рекордні 1040 Гц і 6K 3D без окулярів

Samsung не стала ждать начала выставки CES 2026 и анонсировала линейку игровых мониторов Odyssey 2026 года. На этот раз компания сделала ставку на рекордные разрешения, сверхвысокие частоты обновления и новые форматы погружения. Компания представила сразу пять новых моделей в сериях Odyssey 3D, G6 и G8, среди которых — первый в мире 6K-монитор с 3D-эффектом без очков, а также дисплеи с режимом до 1040 Гц.

Samsung Odyssey 3D

Флагманом линейки стала 32-дюймовая модель Odyssey 3D (G90XH) — первый игровой монитор с разрешением 6K и 3D без очков. Система отслеживания глаз в реальном времени корректирует глубину и перспективу в зависимости от положения пользователя, создавая многослойное изображение без гарнитур и пауз в геймплее. Монитор работает с частотой 165 Гц, а в режиме Dual Mode — до 330 Гц. Панель имеет время отклика 1 мс (GtG). Samsung также заявляет об оптимизированных 3D-эффектах для игр, созданных в сотрудничестве с разработчиками. Среди поддерживаемых проектов — The First Berserker: Khazan, Lies of P: Overture и Stellar Blade.

Samsung анонсувала монітори Odyssey 2026: рекордні 1040 Гц і 6K 3D без окулярів

Odyssey G6

27-дюймовый Odyssey G6 (G60H) ориентирован на киберспорт. Он поддерживает нативное разрешение QHD с частотой до 600 Гц, а в режиме Dual Mode способен работать с частотой 1040 Гц, однако только в разрешении HD (720p). Монитор поддерживает AMD FreeSync Premium Pro и NVIDIA G-Sync Compatible.

Samsung анонсувала монітори Odyssey 2026: рекордні 1040 Гц і 6K 3D без окулярів

Odyssey G8

Серия Odyssey G8 в 2026 году включает сразу три модели:

  • 32″ Odyssey G8 (G80HS) — первый в отрасли 6K-монитор для игр с нативной частотой 165 Гц и до 330 Гц в режиме 3K.
  • 27″ Odyssey G8 (G80HF) — 5K IPS-модель с частотой до 180 Гц и до 360 Гц в QHD.
  • 32″ Odyssey OLED G8 (G80SH) — 4K QD-OLED с частотой 240 Гц, яркостью 300 нит, сертификацией VESA DisplayHDR True Black 500, антибликовым покрытием и интерфейсом DisplayPort 2.1 (UHBR20) с пропускной способностью до 80 Гбит/с.

Все модели G8 сертифицированы AMD FreeSync Premium Pro и NVIDIA G-Sync Compatible. DisplayPort 2.1 есть во всей линейке, однако полная спецификация UHBR20 заявлена только для OLED-версии. Поддержки HDMI 2.2 компания не объявила.

Samsung анонсувала монітори Odyssey 2026: рекордні 1040 Гц і 6K 3D без окулярів
Характеристики Samsung Odyssey 2026

Новая линейка Odyssey будет демонстрироваться вживую на CES 2026 в Лас-Вегасе с 6 по 9 января.

Напомним, недавно Samsung выпустила монитор Odyssey OLED G6 500 Гц и линейку Odyssey G7. Также компания предлагает модель 4K OLED с частотой 240 Гц.

Спецпроекты
Замість viber-чатів – застосунок і CRM. Як ми запустили власні IT-рішення – досвід Європейського колегіуму
Чорна пʼятниця: топ-10 товарів зі знижками для дому, контенту й роботи – від проєкторів до GoPro

Источник: techpowerup, videocardz

Популярные новости

arrow left
arrow right
Смартфоны Samsung Galaxy не получали патчей безопасности Google Play с июля 2025 года
Трехсегментный Galaxy: Samsung показала телефон на выставке, в сети появилось видео
Samsung представила Galaxy TriFold — свой первый трехскладной смартфон
Релиз Samsung Galaxy TriFold уже скоро: огромная толщина и цена
Программист превратил читалку E-ink в компьютерный монитор
Samsung анонсировала модульные SSD: контроллер и NAND отдельно
Устаревший телефон Samsung стоил владельцу жизни — не смог набрать экстренный номер
Тест OLED-монитора в течение 21 месяца: большинству не стоит бояться выгорания, но есть нюансы
Samsung запускает Galaxy XR: первая гарнитура смешанной реальности на Android XR в два раза дешевле, чем у Apple
ASUS представила первый в мире 5K-игровой монитор с частотой 180 Гц
Samsung Galaxy TriFold официально получил функцию второго монитора
Samsung сворачивает производство SATA-SSD: эксперты прогнозируют ценовое "давление" на накопители в следующие 18 месяцев
Samsung готовит еще более тонкий смартфон: что известно о More Slim
Samsung анонсирует "революционный" Galaxy S26: новый чип, улучшенные камеры и ИИ следующего поколения
Samsung представила Exynos 2600 — первый в мире 2-нм чип для смартфонов
Папин помощник: мальчик разломал 50 SSD стоимостью $3800, но на этом история не закончилась
Надежда на NVIDIA RTX 50 Super: Samsung начинает массовое производство GDDR7 3 ГБ со скоростью выше 28 Гбит/с.
AOC готовит игровые мониторы AGON 2026 с 1000 Гц в FullHD и 165 Гц в 5K
Samsung отказала в продаже памяти сама себе, Galaxy S26 ожидает подорожание
Samsung врывается в браузерные войны: ее Internet с Android доступен на ПК
Sony представила официальный монитор PlayStation с зарядкой-держателем для контроллера DualSense
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить