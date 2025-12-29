Новости Устройства 29.12.2025 comment views icon

Новые мониторы LG: первый в мире 5K MiniLED с ИИ-апскейлингом, первый 39" 5K2K OLED и 52" 5K2K

Вадим Карпусь

LG после выпуска сенсорного 32″ 4K-монитора со встроенной подставкой на колесиках объявила о запуске нового премиального бренда игровых мониторов UltraGear evo, который официально дебютирует на CES 2026. Компания делает ставку на дисплеи класса 5K и выше, сочетая сверхвысокое разрешение, скорость и глубокое погружение. Ключевая новинка линейки — 39-дюймовый OLED-монитор 5K2K с локальной обработкой изображения с помощью ИИ.

«Новый UltraGear evo знаменует конец компромиссов в игровых дисплеях. Благодаря таким инновациям, как первая в мире технология 5K AI Upscaling, пользователи получают одинаково высокий уровень четкости, производительности и погружения», — заявил Ли Чун Хван, руководитель подразделения Display Business компании LG.

39″ UltraGear evo GX9 (39GX950B)

Модель 39GX950B — это ультраширокий OLED монитор формата 21:9 с изгибом 1500R и разрешением 5K2K. LG заявляет об использовании локальной технологии 5K AI Upscaling, которая анализирует и улучшает контент еще до вывода на панель, обеспечивая четкость уровня 5K без дополнительной нагрузки на GPU. В пакет локального ИИ также входят AI Scene Optimization и AI Sound.

Монитор поддерживает режим Dual Mode:

  • 165 Гц при 5K2K
  • 330 Гц при WFHD

Время отклика заявлено на уровне 0,03 мс (GtG). Плотность пикселей составляет 142 PPI, есть сертификация VESA DisplayHDR True Black 500. Панель выполнена по технологии Primary RGB Tandem OLED, которая улучшает яркость, точность цветов и долговечность дисплея. Вертикальная высота экрана соответствует 32-дюймовому монитору, но с заметно более широким полем обзора для игр и многозадачности.

27″ UltraGear evo GM9 (27GM950B)

Новый 27GM950B — это первый в мире 27-дюймовый 5K New MiniLED-монитор, созданный для борьбы с эффектом блуминга (ореол свечения вокруг ярких объектов на темном фоне). Панель получила 2304 зоны локального затемнения и технологию Zero Optical Distance, которая минимизирует расстояние между LED-подсветкой и панелью.

Монитор поддерживает те же ИИ-функции, что и 39-дюймовая модель, а также Dual Mode:

  • 165 Гц при 5K
  • 330 Гц при QHD

Время отклика панели составляет 1 мс (GtG). Есть сертификация VESA DisplayHDR 1000, а пиковая яркость достигает 1250 нит.

52″ UltraGear evo G9 (52G930B)

Модель 52G930B — это самый большой в мире игровой монитор формата 5K2K с частотой обновления 240 Гц и изгибом 1000R. Он имеет вертикальную высоту стандартного 42-дюймового дисплея 16:9, но обеспечивает ультраширокое соотношение 12:9, создавая рабочее пространство на 33% шире, чем у UHD-мониторов. Устройство имеет сертификацию VESA DisplayHDR 600, но ИИ-функции для этой модели не заявлены.

LG покажет линейку UltraGear evo на CES 2026, в частности в зоне Dream Setup и в гоночной симуляции SimCraft на базе 39GX950B.

Также в день открытия выставки стартуют глобальные продажи UltraGear GX7 (27GX790B) — 27-дюймового QHD OLED-монитора с частотой 540 Гц и режимом 720 Гц при HD.

Напомним, Samsung покажет на CES 2026 линейку игровых мониторов Odyssey 2026 года.

Источник: lg, videocardz

