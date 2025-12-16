Анонсирован HKC M10 Ultra — первый в мире монитор RGB Mini-LED RGB Mini-LED

Новости Технологии 16.12.2025 comment views icon

Китайская компания HKC объявила о планах выпустить M10 Ultra, 32-дюймовый 4K RGB Mini LED компьютерный монитор, в 2026 году.

Технология RGB Mini-LED является одной из самых новых в мире дисплеев. По словами Tom’s Hardware, HKC опередила крупнейших мировых производителей телевизоров и мониторов своим анонсом монитора RGB Mini-LED в X. По словам производителя, она базируется на подсветке Mini-LED, которая одновременно управляет цветом и уровнем освещения. HKC противопоставляет ее «управлении только освещением» обычной Mini-LED, которая уже используется конкурентами. Разработчики дисплея обещают 4788 независимых зон управления подсветкой.

Анонсований HKC M10 Ultra — перший у світі монітор RGB Mini-LED

RGB Mini-LED, также известная как Micro LED (да, трудно не запутаться), можно считать следующим шагом в технологии светодиодной подсветки. Она получила толчок благодаря активному развития Mini LED, которая определяется меньшими светодиодами подсветки и большим количеством независимо управляемых зон затемнения для лучшего освещения и точности цветопередачи. В случае RGB Mini-LED используются совсем миниатюрные светодиоды RGB, которые позволяют создать изображение чуть ли не с максимальной точностью передачи цветов.

Анонсований HKC M10 Ultra — перший у світі монітор RGB Mini-LED

В августе 2025 года Hisense представили телевизоры RGB Mini-LED с диагональю 115″ и ценой $29 999. Как замечает Tom’s Guide, это произошло через день после анонса Samsung Micro RGB с такой же диагональю и ценой (да, еще одно название, продолжаем путаться). Разнообразие названий и близость технологий заставляет осторожно относиться к задекларированному достижению HKC. По крайней мере, это, кажется, первый подобный экран настольного формата.

Анонсований HKC M10 Ultra — перший у світі монітор RGB Mini-LEDАнонсований HKC M10 Ultra — перший у світі монітор RGB Mini-LEDАнонсований HKC M10 Ultra — перший у світі монітор RGB Mini-LED

Монитор HKC M10 Ultra получил диагональ 31,4 дюйма, разрешение 4K, охват 100% цветовой гаммы BT.2020, sRGB, DCI-P3 и Adobe RGB, согласно спецификации HKC. Он будет поддерживать разрешение 3840 x 2160 с «родной» частотой обновления 165 Гц, а также игровой режим до 330 Гц в 1080p. HKC не объявила дату выпуска или цену монитора, также неизвестно о его релизе в мире.

