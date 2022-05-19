Apple iPhone получили новые функции защиты конфиденциальности — их представили в новой рекламной кампании «Аукцион данных»

Apple выпустила новую рекламу, в которой рассказала о функциях защиты конфиденциальности в смартфонах iPhone, таких, как прозрачность отслеживания приложений (App Tracking Transparency) и защита конфиденциальности почты (Mail Privacy Protection). В ролике под названием «Конфиденциальность на iPhone» показано, как молодая женщина с легкостью заставляет исчезнуть весь аукцион, на котором продавали ее личные данные. Apple также разместила билборды и другие формы рекламы в рамках кампании «Конфиденциальность на iPhone». Об этом пишет MacRumors.

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В приложении «Почта» функция Mail Privacy Protection не позволит отправителю писем получать информацию об активности пользователя у себя в электронном ящике. Когда эта функция включена, она скрывает IP-адрес и не позволяет отправителю знать, открывал ли пользователь электронные письма. Эта функция появится в iOS 15, iPadOS 15, macOS Monterey и watchOS 8.

С помощью App Tracking Transparency пользователи решают, может ли определенное приложение отслеживать их действия, в том числе и на веб-сайтах других компаний, в целях рекламы или обмена информацией с брокерами данных. На устройствах под управлением iOS 14.5, iPadOS 14.5, tvOS 14.5 (или новее) приложения, которые хотят следить за действиями пользователя на основе уникального рекламного идентификатора устройства, смогут делать это только с разрешения пользователям.

По данным Forbes, изменения Apple в области конфиденциальности снизили рентабельность инвестиций в рекламу на 38%.

Apple выступает против таких правил, как предложенный Европейским Союзом Закон о цифровых рынках, который требует от Apple разрешить загрузку приложений на iPhone не только из App Store. Но руководство купертинского гиганта считает, что это подвергнет пользователей iPhone риску потери конфиденциальности и может угрожать безопасности.