

Слив iOS 27: Apple добавит сканирование еды, умный Safari и другие функции

Вадим Карпусь

Злив iOS 27: Apple додасть сканування їжі, розумний Safari та інші функції

Apple активно готовится к выпуску новой версии мобильной операционной системы iOS 27. Накануне конференции WWDC 2026 в коде системы уже нашли несколько новых функций, которые ожидаются в следующем крупном обновлении. Их обнаружил разработчик Николас Альварес, исследуя бэкэнд платформы.


По предварительным данным, компания готовит большой пакет обновлений под брендом Apple Intelligence. Речь идет не только о новых функциях, но и о глубокой интеграции ИИ в повседневные сценарии — от браузера до кошелька.

Одно из ключевых обновлений коснется функции Visual Intelligence. Она получит сразу два практических сценария. Первый — сканирование пищевых этикеток. Пользователь сможет навести камеру на состав продукта и сразу получить подробную информацию об ингредиентах. Ожидается, что это может работать вместе с Apple Health для отслеживания потребленных калорий.

Второй сценарий — работа с контактами. Достаточно отсканировать карточку, и система автоматически добавит новый контакт в телефонную книгу без ручного ввода.


Изменения также коснутся браузера Safari. В iOS 27 он сможет самостоятельно подписывать группы вкладок. Например, если пользователь открыл несколько страниц о компьютерах, система автоматически обозначит группу как «computer». Это упрощает навигацию и экономит время.

Еще одна практичная функция появится в Apple Wallet. Приложение научится преобразовывать физические билеты и пропуски в цифровой формат. Например, можно отсканировать штрихкод абонемента в спортзал и сохранить его как виртуальную карту для быстрого доступа.

Все эти возможности — лишь часть изменений, которые Apple готовит к WWDC 2026. Ожидается, что компания покажет значительно больше функций и сделает ИИ центральной частью iOS 27.

Спецпроекты
BROCARD: як б'юті-ритейлер розвиває мобільний продукт — огляд застосунку та Великодньої гейміфікації
Коли монтаж починає “задихатися”: яку відеокарту обрати у 2026 році?

Источник: wccftech

