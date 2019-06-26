Apple обновила приложения Pages, Numbers и Keynote для Mac и iOS

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Компания Apple обновила свой пакет приложений для продуктивности iWork. В частности, были обновлены приложения Pages, Numbers и Keynote для платформ Mac и iOS.

Благодаря внесённым изменениям все приложения теперь позволяют пользователям стилизовать свой текст, заполняя его градиентами или изображениями и используя новые стили контура. Распознавание лиц поможет лучше расположить фотографии. Также пользователи теперь могут размещать изображения, формы и уравнения в текстовых полях, чтобы они перемещались вместе с текстом.

На мобильной платформе iOS приложения теперь предлагают расширенные возможности для редактирования списков, диаграмм и таблиц. В Pages пользователи могут копировать и вставлять целые страницы или разделы между различными документами, и Apple добавила новые шаблоны для романов.

В Numbers появился новый 128-разрядный движок вычислений, который предназначен для повышения точности, а в Keynote мастер-слайды можно редактировать во время совместной работы над презентацией.

Источник: Engadget