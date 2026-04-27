banner
Новости Кино 27.04.2026 comment views icon

ТОП 5 мая: что стоит посмотреть на Apple TV в следующем месяце

author avatar

Шадрін Андрій

Редактор та автор новин

Новинки травня: ТОП-5, який варто подивитися на Apple TV наступного місяця

В Apple TV сейчас выходит несколько первоклассных сериалов, но май принесет еще несколько совершенно новых, а также первый фильм в режиссерской карьере Джона Траволты и прочее. Вот все, что появится на Apple TV в мае.


Гран-при Формулы 1 в Майами (3 мая)

Сезон Ф1 2026 уже в самом разгаре, но 3 мая — особая дата для зрителей Apple, ведь состоится первая гонка на территории США: Гран-при Майами. Подписчики Apple TV в США получают полный доступ ко всем гонкам Ф1 и дополнительному контенту — без дополнительной оплаты.

Image: Apple / 9to5mac

Безусловно (8 мая)

«Unconditional» рассказывает об отпуске матери и дочери, который оборачивается кошмаром, когда 25-летнюю Гали (Талия Линн Ронн) арестовывают в москве за контрабанду наркотиков. Ее мать Орна (Лирас Хамами) отказывается принять обвинения — но борьба за свободу Гали затягивает ее в смертельную паутину преступлений и коррупции.

Image: Apple / 9to5mac

Максимальное удовольствие гарантировано (20 мая)

«Maximum Pleasure Guaranteed» следует за только что разведенной мамой Полой (Маслани), которая попадает в опасный водоворот шантажа, убийства и детского футбола. Убежденная, что стала свидетелем преступления — и одновременно переживая борьбу за опеку над ребенком и кризис идентичности — Пола начинает собственное расследование, которое может раскрыть масштабный заговор, а заодно помочь ей восстановить семью и найти себя.

Image: Apple / 9to5mac

Пропеллер односторонний ночной вагон (29 мая)

«Propeller One-Way Night Coach» — режиссерский дебют Джона Траволты. Действие происходит в золотой век авиации: юный авиаэнтузиаст Джефф (дебютант Кларк Шотвелл) и его мать (Келли Эвистон-Квиннетт) отправляются в одностороннее путешествие через всю страну в Голливуд, и простой перелет превращается в путешествие всей их жизни.

Изображение: Apple / 9to5mac

Между авиационными обедами, очаровательными бортпроводниками (в ролях — Элла Блу Траволта и Ольга Хофман), неожиданными остановками, колоритными пассажирами и увлекательным заглядом в первый класс путешествие разворачивается в моментах как волшебных, так и неожиданных, прокладывая курс для будущего мальчика.

Звездный город (29 мая)

Вдохновленный космической драмой «For All Mankind», «Star City» — стремительный параноидальный триллер, который возвращает нас к ключевому моменту в альтернативно-историческом переосмыслении космической гонки — когда Советский Союз первым отправил человека на Луну.


Изображение: Apple / 9to5mac

Но на этот раз мы исследуем события из-за железного занавеса, видим жизнь космонавтов, инженеров и разведчиков, внедренных в советскую космическую программу, а также риски, на которые все они шли ради продвижения человечества вперед.

Новые эпизоды: Your Friends & Neighbors, Criminal Record и другие

Изображение: Apple / 9to5mac

В мае также выйдут новые эпизоды многих сериалов Apple TVкоторые сейчас выходят, в частности:

  • Margo’s Got Money Troubles: отмеченная критиками комедия продолжается до 20 мая.
  • For All Mankind: драма о космической гонке продолжается до 29 мая.
  • Your Friends & Neighbors: криминальный сериал с Джоном Хэммом продолжается до 5 июня.
  • Criminal Record: детективный триллер в Лондоне продолжается до 10 июня.
  • Widow’s Bay: темная комедия с Мэтью Райсом продолжается до 17 июня.

Источник: 9to5mac

arrow left
arrow right
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить