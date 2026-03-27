Siri может получить поддержку сторонних ИИ-инструментов в iOS 27

Apple расширяет интеграции и рассматривает возможность позволить Siri работать со сторонними ИИ-сервисами в рамках iOS 27. Это станет очередным этапом расширения Apple Intelligence и открытия экосистемы для внешних моделей искусственного интеллекта.





По данным источников, компания работает над новой архитектурой, которая позволит интегрировать внешние ИИ-решения непосредственно в Siri и системные функции iPhone, iPad и Mac.

Ожидается, что Apple постепенно отойдет от полностью закрытой модели Siri, которая использует исключительно собственные ИИ-алгоритмы. Вместо этого Siri может превратиться в своеобразный «слой маршрутизации», который будет передавать запросы к различным ИИ-сервисам в зависимости от их возможностей. В рамках этой системы пользователи потенциально смогут выбирать, к которому ИИ обращается Siri для ответа или выполнения задач.

«Компания разрабатывает новые инструменты, которые позволят приложениям AI-чатботов, установленным через App Store, интегрироваться с ассистентом Siri, позволяя пользователям отправлять запросы к сервисам вроде Google Gemini или Claude от Anthropic PBC», — пишет Марк Гурман в Bloomberg.

Среди возможных интеграций упоминаются крупные языковые модели от сторонних разработчиков, в том числе ИИ-системы, подобные ChatGPT или другим конкурентным ИИ-платформам. Apple уже имеет базовую интеграцию с ChatGPT в рамках Apple Intelligence, однако новая система может пойти значительно дальше — позволяя подключать различные модели через единый интерфейс Siri.





Также, если последний слух правдив, Claude от Anthropic может быть среди сторонних ИИ-инструментов, доступных через новые API приложений. Фактически пользователь сможет установить приложение Claude и назначить его для определенных задач, например связанных с программированием.

Обновленная архитектура также связывается с развитием App Intents — системы, которая позволяет Siri выполнять сложные действия внутри приложений. Речь идет о сценариях, где Siri может:

выполнять многошаговые команды между различными приложениями;

работать с данными в реальном времени;

использовать контекст экрана для более точных ответов.

Это приближает Siri к модели ИИ-ассистента, который не просто отвечает на запросы, а выполняет действия в экосистеме устройства.

Несмотря на открытость, Apple, вероятно, сохранит жесткий контроль над тем, какие ИИ-сервисы могут быть интегрированы в систему. Ожидается, что подключение сторонних моделей будет проходить через проверки безопасности, конфиденциальности и соответствия политикам App Store.

Апдейт является частью более широкой трансформации Siri, которая в последние годы постепенно переходит от простого голосового ассистента к ИИ-системе нового поколения. Ранее Apple уже демонстрировала намерения сделать Siri более контекстной: способной работать с личными данными пользователя и выполнять сложные задачи в рамках приложений.

«Изменения — это попытка улучшить позиции Apple в сфере искусственного интеллекта, где компания отставала от конкурентов из Силиконовой долины, и может позволить Apple получать больше доходов от подписок на сторонние ИИ-сервисы через App Store», — утверждает Bloomberg.

Дополнительно в информации от источников упоминается, что Apple параллельно работает над новым классом устройства — умным дисплеем с более глубокой интеграцией Siri. Проект рассматривается как часть более широкого обновления домашней экосистемы Apple, где голосовой ассистент должен получить более «контекстную» роль и управлять подключенными сервисами и устройствами не только на уровне команд, а как централизованный интерфейс взаимодействия.

Также затрагивается тема будущих форм-факторов iPhone, в частности сложного iPhone Fold, где значительное внимание уделяется именно программной части и тому, как iOS может адаптировать интерфейс под новый тип экрана. Отдельно упоминается интерес к развитию экосистемы Mac и Vision Pro, где Apple постепенно тестирует новые сценарии использования.

Источник: Apple Insider