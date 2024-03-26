Новости IT-бизнес 26.03.2024 в 23:50 comment views icon

Apple официально анонсировала время проведения WWDC24 и намекает на AI

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Андрей Русанов

Автор сайта

Apple официально анонсировала время проведения WWDC24 и намекает на AI

Apple официально анонсировала свое мероприятие WWDC24. Конференция для разработчиков начнется 10 июня и закончится 14 июня. Как и в последние годы, компания проводит специальное личное событие только для приглашенных в штаб-квартире Apple. Компания продолжает свою традицию предлагать WWDC онлайн бесплатно для всех, а также организует личное мероприятие в этом году.

Руководитель отдела маркетинга Apple Грег Джосвиак говорит, что событие будет «абсолютно невероятным». Absolutely Incredible можно сократить как AI.

«Подайте заявку на возможность лично присоединиться к нам на целодневное событие в Apple Park в понедельник, 10 июня. Смотрите Keynote и новые увлекательные программы, встречайтесь с экспертами Apple и участвуйте в специальных мероприятиях».

Apple сообщает, что получение бейджей и приветственное мероприятие в кампусе Infinite Loop состоятся в воскресенье, 9 июня. Чтобы посетить специальное событие WWDC24, надо перейти на страница для разработчиков Apple и нажмите ссылку «Запрос на участие». Apple сообщит вам, если вы выбраны.

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