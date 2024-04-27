Стоимость Google превысила $2 трлн — компания объявила о первой за 25 лет выплате дивидендов

Последний раз рыночная капитализация материнской компании Google Alphabet ненадолго приближалась к этому показателю в 2021 году.

Прошлый год Google потратила на борьбу с двумя крупнейшими для нее угрозами за 25 лет существования — генеративным ИИ и усиленным вниманием регуляторов. Компании пришлось приспосабливать свои продукты и команды к новым вызовам: поисковая система изменилась, подразделения объединились и в конце концов вышла собственная большая языковая модель Google Gemini после первоначальной неудачи с чат-ботом Bard.

Вчера Google объявила о первых в ее истории выплатах дивидендов и выкупе акций на сумму $70 млрд. Как отмечает The Verge, инвесторы эти заявления оценили, поэтому в конце концов рыночная капитализация материнской компании Google Alphabet превысила отметку в $2 трлн — и пока удерживает этот показатель.

Сейчас Google — четвертая по стоимости публичная компания в мире, которая уступает лишь Nvidia ($2,2 трлн), Apple ($2,6 трлн) и Microsoft ($3,0 трлн). Amazon стоит $1,8 трлн, а Meta — $1,1 трлн.

В отличие от Meta, цена акций которой упала на 10% после того, как Марк Цукерберг заявил, что понадобятся годы, чтобы заработать деньги на генеративном ИИ — Google говорит, что уже находит пути для его продажи, в том числе для рекламодателей.

Google получила $23,7 млрд прибыли при в целом $80,5 млрд дохода, согласно финансовому отчету за первый квартал 2024 года. Доход от поиска и рекламы вырос на 14% по сравнению с годом назад, а от рекламы на YouTube — на 21%; «подписки, платформы и устройства» выросли на 18% — главным образом благодаря премиум-подпискам на YouTube.

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